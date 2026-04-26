ABO

Russland verstärkt Angriffe in der Ostukraine

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Der Krieg nimmt kein Ende
©Afp, APA, IRYNA RYBAKOVA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Das russische Militär hat am Sonntag seine Angriffsbemühungen im Osten der Ukraine verstärkt. Der Generalstab in Kiew teilte mit, dass im Tagesverlauf insgesamt 161 bewaffnete Zusammenstöße von den Frontlinien gemeldet worden seien. Die meisten Angriffe erfolgten bei Pokrowsk, dort seien 39 russische Angriffe registriert worden. Bei Huljajpolje im südukrainischen Gebiet Saporischschja versuchten russische Truppen 24 Mal, die ukrainischen Stellungen zu durchbrechen.

von

Bei Kostjantyniwka am Rande des Donbass habe es 15 Gefechte gegeben, teilte die Generalität in Kiew in ihrem Lagebericht mit. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden. Der ukrainische Armeechef Olexander Syrskyj sprach am Sonntag bei einem Treffen mit der kanadischen Oberbefehlshaberin Jenny Carignan von verstärkten offensiven Anläufen der russischen Streitkräfte praktisch entlang der gesamten Frontlinie.

Russland führt seit über vier Jahren einen Offensivkrieg gegen die Ukraine. Bisher haben die russischen Streitkräfte knapp ein Fünftel des Territoriums des Nachbarlandes besetzt. Seit Monaten gibt es an den Fronten kaum Bewegung, Russland hat mit hohen Verlusten an Personal nur geringe Erfolge vorzuweisen.

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
Araqchi reist in die russische Hauptstadt
Politik
Iranischer Außenminister Araqchi in Moskau erwartet
Rauchwolken nach Angriffen im Libanon
Politik
Neue Angriffe von Israel und Hisbollah trotz Waffenruhe
s
Politik
Charles III. reist zu Staatsbesuch in die USA
"Der Typ ist krank"
Politik
Nach Schüssen bei Dinner nennt Trump den Täter "gestört"
Polizeigroßeinsatz nach Schüssen
Politik
Schütze bei Korrespondenten-Dinner mit Trump vor Gericht
Araqchi nach Kurzbesuch im Oman wieder in Islamabad
Politik
Irans Außenminister Araqchi erneut in Pakistan eingetroffen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER