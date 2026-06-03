ABO

Russland: Sieben Tote bei Drohnenangriff in Region Donezk

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Angriff auf Region Donezk (Archivbild)
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei einem Drohnenangriff im russisch kontrollierten Teil der ostukrainischen Region Donezk sind nach Angaben der Besatzungsbehörden sieben Menschen getötet und elf weitere verletzt worden. Die Drohne habe einen Reisebus getroffen, der zwischen Moskau und Simferopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim unterwegs gewesen sei, teilte der von Moskau eingesetzte Regionalgouverneur Denis Puschilin auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit.

von

Russland hatte zuvor den Abschuss mehrerer Drohnen über der Region Leningrad und im Anflug auf Moskau gemeldet. In der Region im Nordwesten des Landes seien drei Drohnen abgeschossen worden, teilte Gouverneur Alexander Drosdenko am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Telegram mit. Weitere 13 Drohnen habe die Luftabwehr vor der Hauptstadt abgefangen, erklärte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin. Am St. Petersburger Flughafen Pulkowo wurde der Flugverkehr vorübergehend eingeschränkt.

Das teilte die Luftfahrtbehörde Rosawiazija mit. In St. Petersburg beginnt in Kürze das Internationale Wirtschaftsforum. Bei einem Drohnenangriff auf die Stadt Mitschurinsk in der zentralrussischen Region Tambow wurden nach Angaben von Gouverneur Jewgeni Perwyschow unter anderem Nebengebäude einer Industrieanlage, ein Wohnhaus und eine Bibliothek beschädigt. Verletzte gebe es nicht, teilte er auf Telegram mit.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Kharg-Insel im Persischen Golf ist wichtig für iranischen Ölexport
Politik
US-Militär: Iranische Angriffe in der Golfregion abgewehrt
Bill Pulte wird auch Trumps "Kampfhund" genannt
Politik
Trump-Gefolgsmann Bill Pulte wird US-Geheimdienstkoordinator
US-Präsident setzt auf "freiwillige Zusammenarbeit" mit Konzernen
Politik
Trump unterzeichnet KI-Dekret ohne Regeln für Tech-Konzerne
Verhandlungen steigen in den Washington
Politik
Weitere Gespräche zum Krieg im Libanon
Zerstörungen in Dnipro nach russischen Angriffen
Politik
Tote bei schweren russischen Luftangriffen auf die Ukraine
Der Urnengang hat begonnen
Politik
Kalifornien wählt Nachfolger von Trump-Kritiker Newsom
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER