News Logo
ABO

Rubio warnt Israel vor Annexion von Westjordanland

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
US-Außenminister reist nach Israel
©AFP, APA, JIM WATSON
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
US-Außenminister Marco Rubio hat Israels vor einer Annexion des Westjordanlandes gewarnt. "Ich denke, der Präsident hat deutlich gemacht, dass wir das derzeit nicht unterstützen können", sagte Rubio am Mittwoch (Ortszeit) vor seiner Abreise zu einem Besuch nach Israel. Annexionsbestrebungen seien eine "Bedrohung für den Friedensdeal". Das israelische Parlament hatte am Mittwoch dafür gestimmt, zwei Gesetzesentwürfe zur Annexion des Westjordanlandes voranzubringen.

von

Die Abstimmung erfolgte, nachdem am 10. Oktober ein von US-Präsident Donald Trump vermitteltes Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der islamistischen Hamas in Kraft getreten war. Trump hatte Israel im September vor einer Annexion des Westjordanlandes gewarnt. Die USA sind Israels wichtigster Verbündeter.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
US.Präsident Trump traf NATO-Generalsekreär Rutte im Weißen Haus
Politik
US-Regierung verhängt Sanktionen gegen russische Öl-Firmen
Politik
Vier Tote bei Explosion in russischer Fabrik
Empfang in Norwegen
Politik
Frontlinie als Verhandlungsbasis: Selenskyj für Trump-Idee
Rauch nach Raketenangriff über Kiew
Politik
Vor EU-Gipfel verstärkt Russland Angriffe auf Ukraine
Nächstes Sanktionspaket gegen russischen Präsidenten Putin
Politik
EU einigt sich auf 19. Sanktionspaket gegen Russland
Termin noch ungewiss
Politik
Laut Orbán weiter Vorbereitungen für Putin-Trump-Treffen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER