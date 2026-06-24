ABO

Rubio stellt Iran-Gespräche für kommende Woche in Aussicht

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Rubio rechnet mit erneuten Verhandlungen in der Schweiz
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran dürften nach den Worten von US-Außenminister Marco Rubio in der kommenden Woche weitergehen. Nach seinem Kenntnisstand würden die technischen Gespräche am Montag oder Dienstag fortgeführt, sagte Rubio am Flughafen in Kuwait City. Er gehe davon aus, es werde erneut in der Schweiz verhandelt.

von

Die beiden Seiten hätten die Verhandlungen in verschiedene Arbeitsstränge aufgeteilt. Darin sollten die Gespräche nun weiterlaufen. Für die US-Seite würden etwa Fachleute für Nuklearenergie oder Sanktionen aus mehreren Ministerien teilnehmen.

Am Sonntag hatten sich Vertreter der USA, Irans und der Vermittlerstaaten Pakistan und Katar zu Gesprächen in einem Luxusresort in der Nähe von Luzern getroffen. Pakistan sprach davon, dass im weiteren Wochenverlauf in kleineren Arbeitsgruppen weiterverhandelt werde.

Ende Februar hatten die USA und Israel einen Krieg gegen den Iran begonnen, der nach einem vergangene Woche unterzeichneten Rahmenabkommen nun endgültig beigelegt werden soll. Im Rahmenabkommen steht die Absicht, die endgültige Vereinbarung möglichst innerhalb von 60 Tagen zu erreichen.

KUWAIT CITY - KUWAIT: FOTO: APA/APA/AFP/ERIC LEE

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Polnischer Premier Tusk als Gastgeber
Politik
Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Danzig ohne Selenskyj
Politik
Trump kassiert Niederlage vor Gericht zu Wählerregistrierung
Fünf europäische Regierungschefs bei Treffen in Berlin
Politik
Europäer sichern Ukraine anhaltende Unterstützung zu
Die Waffen sollen endlich schweigen
Politik
Waffenruhe im Libanon hält trotz Verstößen weitgehend
Politik
UNO-Menschenrechtskommissar wirft Israel Zynismus vor
Iran-Gespräche sollen kommende Woche fortgesetzt werden
Politik
USA erklären mit Rahmenabkommen laut Teheran "Niederlage"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER