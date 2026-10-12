Riad erneut von Explosionen erschüttert

Die Rakete sei abgefangen und zerstört worden, schrieb Koalitionssprecher Turki al-Malki auf X mit. "Bitte bleiben Sie ruhig, halten Sie sich in Innenräumen oder an einem sicheren Ort abseits von Fenstern und Türen auf", hatte es zuvor in der Warnung geheißen.

Die Houthi-Miliz hatte ihre Angriffe auf Riad in den vergangenen Tagen verstärkt und insbesondere den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt unter Beschuss genommen. Dabei starben 18 Menschen. Allein bei einem Angriff am Samstag wurden 13 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt.