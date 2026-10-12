Riad erneut von Explosionen erschüttert

Die saudi-arabische Hauptstadt Riad ist Montagabend erneut von mehreren heftigen Explosionen erschüttert worden. In einer Textnachricht waren die Bewohner kurz zuvor vor einer "feindlichen Bedrohung aus der Luft" gewarnt worden. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition gegen die jemenitische Houthi-Miliz erklärte, sie habe eine von den Houthis auf Riad abgefeuerte ballistische Rakete abgeschossen.
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Die Rakete sei abgefangen und zerstört worden, schrieb Koalitionssprecher Turki al-Malki auf X mit. "Bitte bleiben Sie ruhig, halten Sie sich in Innenräumen oder an einem sicheren Ort abseits von Fenstern und Türen auf", hatte es zuvor in der Warnung geheißen.
Die Houthi-Miliz hatte ihre Angriffe auf Riad in den vergangenen Tagen verstärkt und insbesondere den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt unter Beschuss genommen. Dabei starben 18 Menschen. Allein bei einem Angriff am Samstag wurden 13 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt.