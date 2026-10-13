ABO

Rektoren wollen weniger Latein-Pflicht an Unis

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Latein soll weiter zurückgedrängt werden
©APA, Roland Schlager, Themenbild
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Universitätenkonferenz tritt dafür ein, Latein als Zugangsvoraussetzung für diverse Studien zu streichen. Eine entsprechende Empfehlung wurde laut "Standard" an den zuständigen Bildungsminister Christoph Wiederkehr gerichtet. Kein Latinum mehr vorweisen müsste man gemäß dem Vorschlag der Rektoren für sämtliche Lehramtsfächer mit Ausnahme von Latein, aber auch nicht für Jus, Medizin und beispielsweise evangelische Theologie.

von

News auf Google bevorzugen

Bei anderen Fächern plädiert man für die Beibehaltung. Dazu gehören neben Philosophie etwa auch Geschichte, Kunstgeschichte und katholische Theologie. Dass man in rund 50 anderen Fächern von der Lateinpflicht absehen will, begründet Uniko-Chefin Brigitte Hütter damit, dass immer mehr Studierende ihre Lateinkenntnisse als eine der letzten Prüfungen vor dem Abschluss nachwiesen. Daraus lasse sich ableiten, dass der Stoff auch ohne formale Lateinprüfung beherrschbar sei.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Schon vor dem Sommer wurde am Ring gegen Einsparungen protestiert
Politik
Erneut Proteste gegen Kürzungen beim Uni-Budget
Zuletzt waren Kosten von mehr als 250 Mio. Euro im Raum gestanden
Technik
Tiroler MCI: Opposition fordert Neubau
Der Kaufvertrag zur Jet-Beschaffung in der Kritik
Politik
FPÖ und Grüne fordern Aufklärung zu Leonardo-Beschaffung
Milizbeauftrager Hameseder nimmt bei Wehrpflicht NEOS in die Pflicht
Politik
Hameseder fordert von NEOS bei Wehrersatzdienst Reset-Taste
Schon vor dem Sommer wurde am Ring gegen Einsparungen protestiert
Technik
Uni-Budget: Rektoren warnen vor Stellenabbau und protestieren mit ÖH
In 512 Bildungseinrichtungen werden Periodenprodukte ausgeteilt
Technik
Gratis Binden: Aktion an Schulen und Hochschulen wird fortgesetzt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER