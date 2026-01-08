News Logo
ABO

Regierungsspitze trifft sich zu zweitägiger Klausur

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Stocker, Babler und Meinl-Reisinger treffen sich zu Arbeitsklausur
©APA, HANS KLAUS TECHT
Die Regierungsspitze trifft sich kommende Woche zu einer zweitägigen Arbeitstagung. Neben Kanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) nehmen am ersten Tag der Besprechung in Mauerbach auch die Regierungskoordinatoren und die Klubobleute der drei Regierungsparteien an dem Treffen teil.

von

Die Themenschwerpunkte des zweitägigen Treffens sind laut Bundespressedienst der weitere Kampf gegen die Inflation, die Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie Maßnahmen im Bereich Migration. Näheres ist bisher nicht bekannt. Im Anschluss an das Treffen der Spitzen der Dreierkoalition findet am Mittwoch der wöchentliche Ministerrat im Bundeskanzleramt statt. Im anschließenden Pressefoyer wollen die Regierungsspitzen die Ergebnisse präsentieren.

Über die Autoren

