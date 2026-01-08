Regierungsspitze trifft sich zu zweitägiger Klausur

Die Themenschwerpunkte des zweitägigen Treffens sind laut Bundespressedienst der weitere Kampf gegen die Inflation, die Stärkung des Wirtschaftsstandortes sowie Maßnahmen im Bereich Migration. Näheres ist bisher nicht bekannt. Im Anschluss an das Treffen der Spitzen der Dreierkoalition findet am Mittwoch der wöchentliche Ministerrat im Bundeskanzleramt statt. Im anschließenden Pressefoyer wollen die Regierungsspitzen die Ergebnisse präsentieren.