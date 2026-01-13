Regierungsklausur sucht Ergebnisse

ABO

Die Regierung startet am Dienstag und Mittwoch nun so richtig in ihr Arbeitsjahr. Bei einer kleinen Klausur sollen Themen wie die Industriestrategie und ein Anwendungsverbot der Scharia auch im Privatrecht fixiert werden. Ziemlich sicher kommt es zur Etablierung eines günstigeren Industriestroms, wobei vor allem noch um die Gegenfinanzierung gerungen wird. Offen ist, ob sich der SPÖ-Wunsch erfüllt, dass die Gastronomie ein günstiges Mittagsgericht anbieten muss.

von

Gestartet wird jedenfalls in der Hofburg. Bevor sie an den Tagungsort in Mauerbach reisen, wollen sich Kanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) nämlich mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen austauschen. Beim ersten Klausurtag werden dann nur die Spitzen der Koalitionsparteien, die Regierungskoordinatoren und die Klubobleute zusammensitzen, um jene Beschlüsse zu finalisieren, die dann am Mittwoch beim Ministerrat beschlossen und danach der Öffentlichkeit präsentiert werden sollen.

