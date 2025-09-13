News Logo
ABO

Rebellen: 19 Schüler bei Armeeangriff in Myanmar getötet

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei einem Luftangriff der Armee in Myanmar sind nach Angaben einer Rebellengruppe mindestens 19 Schüler getötet worden. Die Rebellenorganisation Arakan-Armee, die im Teilstaat Rakhine im Westen Myanmars gegen die Armee kämpft, teilte am Samstag im Onlinedienst Telegram mit, bei dem Angriff auf zwei Privatschulen in Kyauktaw seien 19 Schüler im Alter zwischen 15 und 21 Jahren getötet und 22 weitere verletzt worden.

von

Das Nachrichtenportal Myanmar Now berichtete, ein Kampfflugzeug der Armee habe zwei Bomben auf eine Oberschule abgeworfen, während dort Schüler geschlafen hätten. Ein Sprecher der in Myanmar herrschenden Militärjunta gab auf Anfrage zunächst keine Stellungnahme ab. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef verurteilte den "brutalen Angriff".

Das Militär in Myanmar hatte 2021 die Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gestürzt. Seither liefert sich die Armee Kämpfe mit Oppositionellen und bewaffneten Gruppen ethnischer Minderheiten. In Rakhine herrscht ein blutiger Konflikt mit der Arakan-Armee, die für mehr Autonomie in dem Teilstaat kämpft. Im vergangenen Jahr hatten die Rebellen große Gebiete in Rakhine unter ihre Kontrolle gebracht. Dem Militär werden immer wieder Luft- und Artillerieangriffe auf Zivilisten vorgeworfen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Kaja Kallas: "USA sind und bleiben unser wichtigster Partner"
Politik
EU-Außenbeauftragte Kallas: Beziehungen zu Trump verbessern
Vertriebene Palästinsner in Notunterkünften nahe Gaza-Stadt
Politik
Mehr als 250.000 Menschen haben Stadt Gaza verlassen
Trump trifft Scheich von Katar
Politik
Diplomatisches Ringen nach Israels Luftangriff in Katar
Trifft Angehörige von Geiseln
Politik
US-Außenminister Rubio reist nach Israel
Impfempfehlungen unter Robert F. Kennedy Jr. zurückgefahren
Politik
USA wollen Corona-Impfung mit Tod von Kindern verknüpfen
"Wir haben ihn", teilte Gouverneur Spencer Cox mit
Politik
Tatverdächtiger nach Attentat auf Kirk festgenommen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER