Rama ruft nach Ausschreitungen zur Ruhe in Albanien auf

"Das ist alles das Werk der gleichen Hand, der Hand, die die albanische Opposition an der Kehle gepackt hat, der Hand, die Albanien mehr als einmal niedergebrannt und zerstört hat", hieß es in einem von Rama im Onlinedienst Facebook veröffentlichten Video, ohne dass er seine Aussage weiter erläuterte. "Das sind ausländische Hände, die nicht wollen, dass Albanien in Frieden lebt", sagte er lediglich. Am Donnerstag hatte er Vertreter der Opposition für die Ausschreitungen verantwortlich gemacht.

Seit vergangenem Dienstag kommt es in Tirana und anderen albanischen Städten zu gewalttätigen Demonstrationen, bei denen wegen schlechter Studienbedingungen und hoher Gebühren Ramas Rücktritt gefordert wird. Dabei wurde am Donnerstag der Eingang des Finanzministeriums in Brand gesetzt und die Fenster eines Universitätskomplexes eingeworfen. Ein AFP-Reporter beobachtete, wie Schaufensterscheiben eingeschlagen und Geschäfte geplündert wurden.

Der Polizei zufolge kam es Donnerstagabend zu 160 Festnahmen. Laut den Behörden wurden mehrere Dutzend Menschen, zumeist Polizisten, bei den Ausschreitungen verletzt.

Freitagfrüh marschierten abermals Hunderte Demonstranten zum Bildungsministerium, das weiter im Zentrum der Proteste steht. Gegen Mittag wirkte Tirana nach Einschätzung von AFP-Reportern indes ruhiger als in den vergangenen Tagen.

In Albanien finden seit Ende Mai immer wieder Proteste gegen die Regierung statt. Auslöser waren Pläne für ein Luxus-Hotelprojekt in einem Küstennaturschutzgebiet. Das Projekt steht mit der Tochter von US-Präsident Donald Trump, Ivanka Trump, und ihrem Ehemann Jared Kushner in Zusammenhang und löste Proteste gegen mutmaßliche Korruption und mangelnde Transparenz aus.

Wie die anderen Westbalkanstaaten bewirbt sich Tirana seit Jahren um einen Beitritt. Am weitesten ist derzeit Montenegro, dessen Regierung einen EU-Beitritt bis 2028 anpeilt ("28 by 28"). Albanien gilt als der zweite "Frontrunner" auf dem Weg in die Europäische Union und will bis 2030 beitreten.