Putin: In gewissem Sinne gehört die ganze Ukraine uns

Russlands Präsident Wladimir Putin bekräftigt seinen Anspruch auf eine Vorherrschaft in der Ukraine. Zugleich bestritt Putin beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg am Freitag erneut die Eigenständigkeit des ukrainischen Volkes. Russen und Ukrainer seien ein einziges Volk, sagte Putin, "und in diesem Sinne gehört die ganze Ukraine uns". Außerdem will Putin die Rüstungsindustrie als Standbein der Wirtschaft weiter ausbauen.

von APA