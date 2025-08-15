Trump und Putin starteten Gipfel in Alaska

Auf US-Seite seien dann neben Trump Außenminister Marco Rubio und Trumps Berater Steve Witkoff dabei, hieß es aus dem Weißen Haus. Putin wird laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS von Außenminister Sergej Lawrow und Kreml-Berater Juri Uschakow begleitet. Putin wird laut der staatlichen Nachrichtenagentur TASS von Außenminister Sergej Lawrow und Kreml-Berater Juri Uschakow begleitet.

Bei einem Mittagessen danach würden dann seitens der USA auch Finanzminister Scott Bessent, Handelsminister Howard Lutnick, Verteidigungsminister Pete Hegseth und Trumps Stabschefin Susie Wiles anwesend sein, sagte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt. Ursprünglich hatte es geheißen, Trump und Putin würden ein Vier-Augen-Gespräch (nur mit Übersetzern) führen.

Nach der russischen Invasion im Februar 2022 herrschte unter Trumps demokratischem Amtsvorgänger Joe Biden weitgehend Funkstille - die USA wurden zum wichtigsten Unterstützer der ukrainischen Verteidiger. Das Treffen könnte Impulse für ein mögliches Kriegsende geben. Doch in der Ukraine und bei den europäischen Verbündeten wird es vor allem mit Sorge verfolgt, auch wegen der eigenen Abwesenheit.

Der US-Präsident stellte ein positives Ergebnis in Aussicht, schloss aber auch ein rasches Ende des Gipfels nicht aus. "Ich denke, das wird sehr gut laufen. Und wenn nicht, werde ich ganz schnell nach Hause zurückkehren", sagte der Republikaner dem Sender Fox News während des Hinflugs. Die erneute Nachfrage, ob er das Treffen im Zweifel verlassen würde, beantwortete Trump mit: "Das würde ich."

Trump drängte erneut auf eine Feuerpause in der Ukraine "Ich will eine Waffenruhe", sagte der Republikaner vor der Ankunft seines Flugzeugs Air Force One in der Gipfelstadt Anchorage. "Ich weiß nicht, ob es heute klappt, aber ich wäre nicht glücklich, wenn es heute nicht klappt". Nichts sei in Stein gemeißelt.

Trump betonte, dass die europäischen Verbündeten ihm trotz enger Zusammenarbeit bei den Verhandlungen mit Putin keine Vorgaben machen könnten: "Europa sagt mir nicht, was ich zu tun habe, aber sie werden natürlich auch in den Prozess eingebunden sein."

Kurz vor dem Gipfel in Alaska warf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Russland mangelnde Verhandlungsbereitschaft vor. "Es gibt weder einen Befehl, noch irgendwelche Signale aus Moskau, dass es sich darauf vorbereitet, diesen Krieg zu beenden", sagte Selenskyj am Freitag in einer Videobotschaft. "Sie töten auch am Tag der Verhandlungen."

Weiters drängte Selenskyj auf ein gemeinsames Dreier-Treffen mit Trump und Putin. "Eben in diesem Format sind echte Lösungen möglich", sagte Selenskyj. Die Ukraine brauche Sicherheitsgarantien und einen dauerhaften Frieden.