ABO

Prozess um Swift-Anschlagspläne startet am 28. April

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Schauplatz wird das Landesgericht Wiener Neustadt sein
©APA, THEMENBILD, ALEX HALADA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der Prozess gegen einen 21-Jährigen rund um einen mutmaßlich geplanten Anschlag auf das am 9. August 2024 vorgesehene Taylor Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion wird am 28. April in Wiener Neustadt starten. Insgesamt seien vier Verhandlungstage anberaumt, teilte Gerichtssprecher Hans Barwitzius am Donnerstag auf APA-Anfrage mit. Beran A. werden u.a. terroristische Straftaten und kriminelle Organisation vorgeworfen. Möglich sind bis zu 20 Jahre Haft.

von

Nach dem Start am 28. April wird das Verfahren am Landesgericht Wiener Neustadt laut Plan am 12., 19. und 21. Mai fortgesetzt. Vorgesehen sei durchwegs eine ganztägige Dauer, kündigte Barwitzius an.

Mit den inkriminierten Anschlagsplänen dürfte Beran A. ab Mai 2023 beschäftigt gewesen sein. Dazu soll er etwa eine Anleitung zum Bombenbau beschafft haben und sich im Umgang mit Sprengstoff unterweisen haben lassen. Auch zu einem tatsächlich durchgeführten Anschlag im März 2024 in Mekka soll der Angeklagte beigetragen haben. Er wurde im August 2024 festgenommen und sitzt seitdem in U-Haft.

Mehrere Anklagen und Prozesse hatten sich bereits mit dem mutmaßlichen Terrornetzwerk um Beran A. beschäftigt. Der Hauptverdächtige dürfte sich immer wieder mit Gleichgesinnten ausgetauscht haben. Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) bekam dank eines ausländischen Partnerdiensts rechtzeitig von den Plänen gegen die dreitägige Konzertreihe von Swift Wind.

Der Beschuldigte soll mehrfach versucht haben, verschiedene Schusswaffen und eine Handgranate über illegale Händler zu kaufen und nach Österreich zu bringen. Laut Staatsanwaltschaft Wien, die Anklage erhob, hat er außerdem Propagandamaterial der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) versendet und sich aktiv zu dieser bekannt. Mittels Snapchat-Videos habe er zu terroristischen Straftaten aufgerufen.

Jenen Attentäter, der in Mekka (Saudi-Arabien) mehrere Menschen mit einem Messer schwer verletzt hatte, soll Beran A. psychisch unterstützt und für die Tat bestärkt haben. Auch weitere Anschläge in Dubai und Istanbul sollen geplant gewesen sein. Für die terroristischen Straftaten drohen dem in Ternitz im Bezirk Neunkirchen gemeldeten Beran A. - unter Berücksichtigung des Alters zum Tatzeitpunkt - bis zu 20 Jahren Gefängnis.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Rathaus-SPÖ hält wieder ihre Klubtagung ab
Politik
Klubtagung der Wiener SPÖ hat begonnen
Blogger Nikbakhsh berichtete im U-Ausschuss aus der "Dunkelkammer"
Politik
Nikbakhsh sprach in U-Ausschuss von gesittetem Gespräch
Der U-Ausschuss nimmt wieder an Fahrt auf
Politik
Einsatzleiterin verteidigt im U-Ausschuss Polizeiarbeit
20-Jähriger in Wien wegen Anschlagsplänen in Istanbul angeklagt
Politik
IS-Anhänger in Wien zu Anschlagsplänen in Türkei angeklagt
Will an Budgetschrauben drehen: Badelt
Politik
Badelt will Arbeit mit Erbschaftssteuer entlasten
Schuldspruch für René Schimanek am Landesgericht Krems
Politik
Ein Jahr bedingt für Schimanek in Prozess nach Verbotsgesetz
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER