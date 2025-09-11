News Logo
ABO

Mehr als 500 Festnahmen bei Protesten in Frankreich

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
Frankreichs neuer Premier Lecornu
©AFP, APA, POOL, LUDOVIC MARIN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei einem landesweiten Protesttag in Frankreich mit rund 200.000 Teilnehmenden sind laut Innenministerium 540 Menschen festgenommen worden. 211 Festnahmen gab es laut den Zahlen vom späten Mittwochabend in Paris. Gut 400 Menschen - davon 110 in Paris - befanden sich demnach in Polizeigewahrsam. Die Blockaden erfolgten zwei Tage nach dem Fall der bisherigen Mitte-Rechts-Regierung und kurz nach Ernennung des bisherigen Verteidigungsministers Sébastien Lecornu zum neuen Premier.

von

Laut der Gewerkschaft CGT versammelten die Protestaktionen etwa eine Viertelmillion Menschen. 23 Sicherheitskräfte seien leicht verletzt worden, teilte das französische Innenministerium mit. Es habe Hunderte Brände auf öffentlichen Straßen gegeben und "Störungen der öffentlichen Ordnung". Die Demonstrationen seien im Laufe des Tages größer geworden, zahlreiche radikale Aktivisten hätten sich beteiligt. Besonders angespannt sei die Lage in Paris und den Städten Nantes und Rennes, wo es zu Angriffen auf Sicherheitskräfte gekommen sei.

Auf Videos waren Ausschreitungen zu sehen. Medien berichteten von mehreren Straßenblockaden sowie Blockaden an Schulen und bei Bus- und Straßenbahndepots.

In Paris schloss ein zentrales Einkaufszentrum laut französischen Medien am Nachmittag sicherheitshalber seine Pforten. Außerdem beschädigte ein Brand die Fassade eines Gebäudes. Die Pariser Staatsanwältin gab an, dass es sich um einen unbeabsichtigten Ausbruch eines Feuers im Zusammenhang mit dem Einsatz von Sicherheitskräften handeln könnte. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

Die Proteste unter dem Motto "Lasst uns alles blockieren" ("Bloquons tout") richten sich vor allem gegen die seit längerem angekündigten Sparpläne. Unklar ist, wer genau ursprünglich hinter dem Aufruf steckt. Die Protestaufforderungen erfolgen dezentral, viele verschiedene Seiten wollen ihrem Ärger Luft machen. Unter anderem Linke, Gelbwesten-Gruppierungen und Gewerkschaften wie etwa die der Eisenbahner riefen zum Protest auf.

Der neue Premierminister Lecornu stellte bei seinem Amtsantritt Veränderungen in Aussicht. "Es wird Brüche geben müssen und nicht nur in der Form, nicht nur bei der Methode, auch inhaltliche Brüche", sagte er. Man müsse die Kluft zwischen der politischen Situation und den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger beenden.

Der 39 Jahre alte Lecornu gilt als Vertrauter des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Lecornu betonte in seiner kurzen Antrittsrede, dass man sich auch ändern müsse. Man müsse kreativer, teils technischer sein und ernsthafter in der Art, mit der Opposition zu arbeiten. Genauer ging er nicht auf die von ihm gewünschten Veränderungen ein.

France's newly-appointed Prime Minister and former Minister of Armed Forces Sebastien Lecornu reacts as he speaks at the end of the handover ceremony at the Hotel Matignon in Paris on September 10, 2025. French President on September 9, 2025, named defence minister and his close ally Sebastien Lecornu as the new prime minister to resolve a deepening political crisis as protests began on the same day throughout France. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Rechtskonservativer Trump-Aktivist Kirk starb nach Schussattentat
Politik
Einflussreicher Trump-Anhänger Kirk starb nach Attentat
Regierungschef Donald Tusk berief Sondersitzung ein
Politik
Polen schießt Drohnen ab und ruft NATO auf den Plan
Rauch nach Explosionen in Doha
Politik
Katar übt scharfe Kritik an israelischem Premier Netanyahu
EU-Kommissionspräsidentin mit scharfer Kritik konfrontiert
Politik
Erneut Misstrauensanträge gegen von der Leyen
Von der Leyen dürfte Unterstützung der EU für Ukraine bekräftigen
Politik
Von der Leyen: EU-Kommission setzt Zahlungen an Israel aus
"Modalitäten des Umgangs in neuer Situation" nach Krieg geklärt
Politik
Iran: Neue Vereinbarung mit internationalen Atominspektoren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER