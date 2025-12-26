News Logo
ABO

Kimmel sprach im britischen TV von "Tyrannei" in USA

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Kimmel ging auf die zeitweise Aussetzung seiner Talkshow ein
©AFP, Archiv, APA, PATRICK T. FALLON
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Der US-Satiriker Jimmy Kimmel hat in einer im britischen Fernsehen übertragenen Weihnachtsbotschaft von "Tyrannei" in den USA gesprochen. "Ich kann Ihnen sagen, dass es aus faschistischer Sicht ein wirklich großartiges Jahr war. Die Tyrannei befindet sich hier im Aufschwung", sagte der Talkshow-Moderator am Donnerstag im Sender Channel 4. Der Sender strahlt seit 1993 jedes Jahr eine Alternative zur offiziellen Weihnachtsbotschaft des britischen Monarchen aus.

von

Kimmel ging auf die zeitweise Aussetzung seiner Talkshow im vergangenen September ein. "Vielleicht haben Sie in Ihren farbenfrohen Zeitungen gelesen, dass der Präsident meines Landes mich zum Schweigen bringen möchte, weil ich ihn nicht so verehre, wie er es gerne hätte", sagte der Satiriker. Die US-Regierung von Präsident Donald Trump habe ihm und seinem Arbeitgeber gedroht und seine Sendung sei kurz danach eingestellt worden. Doch dann sei ein "Weihnachtswunder" geschehen, sagte Kimmel. "Millionen" von Menschen hätten sich gegen den Druck der US-Regierung gewehrt.

Kimmel hatte mit seinem Vorwurf an die Rechte in den USA, die Ermordung des ultra-rechten Aktivisten Charlie Kirk auszunutzen, Empörung ausgelöst. Eine Woche lang stellte der US-Sender ABC daraufhin seine Sendung ein. Kimmel betonte in seiner Ansprache, dass "König Donnie VIII." - eine Anspielung auf den britischen König Henry VIII. - jedoch "verloren" habe. Seine Sendung "Jimmy Kimmel Live!" wurde bis Mitte 2027 verlängert.

Der Satiriker sprach zugleich eine Warnung an die britischen Zuschauer aus: "Vielleicht denken Sie: Dass eine Regierung ihre Kritiker zum Schweigen bringt, ist etwas, das in Ländern wie Russland, Nordkorea und Los Angeles vorkommt, aber nicht im Vereinigten Königreich", sagte Kimmel ironisch und fügte hinzu: "Alles geht sehr schnell." Schließlich appellierte Kimmel an die Briten, die USA nicht aufzugeben. "Wir machen gerade eine schwierige Phase durch, aber wir werden das schon schaffen", sagte er. "Es mag vielleicht nicht so aussehen, aber wir lieben euch."

(FILES) Comedian and TV producer Jimmy Kimmel speaks during the Bloomberg Screentime conference in Los Angeles on October 8, 2025. Jimmy Kimmel has extended his contract with Disney-owned ABC for a year, sources said on December 8, 2025, months after his late-night show was yanked off the air in a confrontation with President Donald Trump's administration. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Terror lässt in Nigeria Zerstörung und Tote auf allen Seiten zurück
Politik
Mehrere Tote bei US-Luftangriffen auf IS-Kämpfer in Nigeria
Sacharowa kritisiert Gesprächsbeteiligung der Europäer
Politik
Moskau sieht Fortschritte bei Ukraine-Gesprächen mit USA
Katz widerspricht mit der Position US-Friedensplan
Politik
Israel wird Gaza laut Minister nicht komplett verlassen
Papst Leo XIV. spricht den Segen am Petersplatz
Politik
Papst prangert "offene Wunden" durch Krieg an
Zehntausende Gläubige werden auf dem Petersplatz erwartet
Politik
Papst Leo XIV. spendet Weihnachtssegen "Urbi et Orbi"
Politik
Ukraine attackiert Tanks mit Erdölprodukten in Russland
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER