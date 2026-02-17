Politische Aschermittwoch-Veranstaltungen der Parteien

Der Aschermittwoch ist für die Parteien auch heuer wieder der Tag der pointierten Reden und kräftigen Rundumschläge auf den politischen Mitbewerb: In der Jahnturnhalle in Ried im Innkreis kommt die FPÖ zu ihrem traditionellen Politischen Aschermittwoch mit Bundesparteichef Herbert Kickl und dem oberösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner zusammen. Tradition hat auch eine Gegenveranstaltung der Welser Antifa im Bildungshaus Schloss Puchberg.
Die steirische SPÖ lädt zu ihrem Politischen Aschermittwoch in die Zechnerhalle in Kobenz. Hauptact ist eine satirisch geprägte Austeil-Rede von Landesparteichef Max Lercher, der auch seinen Kärntner Parteikollegen Daniel Fellner zu Gast hat. Und die Kärntner ÖVP lädt zu einem Politischen Aschermittwoch nach Klagenfurt. Landesparteiobmann Martin Gruber begrüßt heuer Bundesparteichef und Bundeskanzler Christian Stocker und den Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber, in der Messearena.