Pilnacek-U-Ausschuss beschäftigt sich weiter mit Laptop

Die FPÖ, die den parlamentarischen U-Ausschuss verlangt hatte, erwartet sich durch den pensionierten IT-Techniker, der privat von Vertrauten Pilnaceks beauftragt worden war, viel Erkenntnisgewinn. Für Fraktionsführer Christian Hafenecker ist vor allem bemerkenswert, dass das interne "Gedächtnis" des Computers gelöscht worden sei, wie bereits ein Techniker aus dem Justizministerium im U-Ausschuss bestätigt hatte. Dies sei eine Vorgehensweise, die man eher Hackern zutrauen würde, findet Hafenecker.

Auch Nina Tomaselli von den Grünen fragte sich, warum man eigentlich einen Informatiker brauche, um Daten zu sichern, wenn Pilnaceks Laptop nicht einmal passwortgeschützt gewesen sei. Warum das Innenministerium sich weigere, die Logdaten der Behörde weiterzugeben, sei zudem unbegreiflich, sollten die Zugriffe mehrerer Beamter rechtmäßig gewesen sein. Die grüne Fraktionsführerin hatte bereits zuvor angekündigt, das Gespräch mit den anderen Parteien bezüglich einer Klärung vor dem Verfassungsgerichtshof zu suchen.

Sophie Wotschke von den NEOS versteht ebenso wenig die schleppende Informationsweitergabe durch das Ressort. So läge Aufklärung "eigentlich im Interesse des Innenministeriums", meinte sie. Durch die jetzige Vorgehensweise bereite man lediglich Spekulationen und Verschwörungstheorien den Boden. Wenig Erkenntnisse vom Befragungstag erwartet sich SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer. Aber auch er sprach von einem fragwürdigen Umgang der Polizei mit Datenträgern.

Die ÖVP verteidigte erwartungsgemäß ein weiteres Mal die Ermittlungsarbeit nach dem Todesfall. Ihr Abgeordneter Thomas Elian (ÖVP) sprach aber immerhin davon, dass vor der Weitergabe des Laptops an die Behörden Manipulationen durchgeführt worden seien. Die Beamten - als zweite Auskunftsperson ist ein Bezirkspolizeikommandant geladen - verteidigte er. Die "Verurteilung von Polizisten" müsse "endlich ein Ende haben".