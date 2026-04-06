Kärntner Landtag wählt Fellner zum neuen Landeshauptmann

Die Landtagssitzung startet mit einer Aktuellen Stunde, auf Vorschlag der Oppositionspartei "Team Kärnten" dreht sich die Debatte um das Thema "Stärkung der direkten Demokratie in Kärnten". Danach dreht sich die Tagesordnung ausschließlich um die Personalrochaden durch den Generationenwechsel in der SPÖ. Für Lagger-Pöllinger kommt Christina Patterer-Burgstaller als Abgeordnete ins Landesparlament. Die Ehefrau des neuen SPÖ-Klubobmanns Luca Burgstaller hatte bereits in der Periode ab 2018 ein Mandat. Als neuer Dritter Landtagspräsident ist SPÖ-Abgeordneter Günter Leikam vorgesehen.