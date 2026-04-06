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Kärntner Landtag wählt Fellner zum neuen Landeshauptmann

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Kärntens SPÖ-Chef Fellner wird Landeshauptmann
©APA, ERWIN SCHERIAU
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Daniel Fellner (SPÖ) wird am Dienstag im Landtag zum neuen Kärntner Landeshauptmann gewählt. Nach 13 Jahren als Kärntner Landeshauptmann hatte Peter Kaiser (SPÖ) das Amt mit Ende März abgegeben. Die Dritte Landtagspräsidentin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) wechselt als neue Landesrätin an den Arnulfplatz. Die eigentliche Angelobung des neuen Landeshauptmanns durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen findet am Mittwoch in Wien statt.

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Die Landtagssitzung startet mit einer Aktuellen Stunde, auf Vorschlag der Oppositionspartei "Team Kärnten" dreht sich die Debatte um das Thema "Stärkung der direkten Demokratie in Kärnten". Danach dreht sich die Tagesordnung ausschließlich um die Personalrochaden durch den Generationenwechsel in der SPÖ. Für Lagger-Pöllinger kommt Christina Patterer-Burgstaller als Abgeordnete ins Landesparlament. Die Ehefrau des neuen SPÖ-Klubobmanns Luca Burgstaller hatte bereits in der Periode ab 2018 ein Mandat. Als neuer Dritter Landtagspräsident ist SPÖ-Abgeordneter Günter Leikam vorgesehen.

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