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Philippe Sands in Frankfurt mit Friedenspreis geehrt

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Philippe Sands wurde geehrt
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Zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse ist der französisch-britische Jurist und Autor Philippe Sands am Sonntag mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt worden. Er ist Professor in London und arbeitet am Internationalen Gerichtshof in Den Haag, wo er sich unter anderem dafür einsetzt, Umweltzerstörung als internationalen Straftatbestand zu etablieren.

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Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels würdigte Sands im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als engagierten Humanisten, "der trotz wachsender Widerstände unermüdlich für Menschenrechte eintritt und um Gerechtigkeit und Verständigung ringt", wie es in der Begründung des Stiftungsrats heißt. Sands setze sich "für Gerechtigkeit, Frieden und die beharrliche Verteidigung des Völkerrechts ein".

Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert. Gewürdigt werden damit Persönlichkeiten, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. Einer der bekanntesten Preisträger der vergangenen Jahre war der Autor Salman Rushdie. Der Börsenverein vergibt den Preis seit 1950.

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