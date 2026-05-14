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Pentagon stoppt Entsendung von 4.000 Soldaten nach Europa

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Hauptquartier der US-Streitkräfte in Europa bei Stuttgart
©Enrique Kaczor, APA, dpa
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Das US-Verteidigungsministerium hat die Entsendung von mehr als 4.000 Soldaten einer Kampfbrigade nach Europa gestoppt. Das sei am Mittwoch bei einem Treffen des Europa-Kommandos der US-Streitkräfte (EUCOM) und Teilen des US-Heers kommuniziert worden, berichtete unter anderem das "Wall Street Journal" unter Berufung auf einen Pentagon-Beamten. Eigentlich war demnach erwartet worden, dass die Soldaten für einen auf neun Monate angelegten Einsatz in Polen stationiert werden.

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Das US-Heer hatte im März mitgeteilt, dass die Kampfbrigade andere Streitkräfte im Rahmen einer regulär angesetzten Rotation ersetzen sollen. Ein Teil der Ausrüstung und der Soldaten sei nun auch schon unterwegs gewesen, weshalb einige Mitglieder des Heeres von der Entscheidung überrascht worden seien, schreibt das "Wall Street Journal". EUCOM habe zwar empfohlen, die mehr als 4.000 Soldaten der Kampfbrigade nach ihrem mehrmonatigen Rotationseinsatz nicht zu ersetzen, berichtet die Zeitung unter Berufung auf mehrere Pentagon-Beamte. Das Regionalkommando habe jedoch nicht auf einen sofortigen Einsatzstopp gedrungen.

Laut der auf Verteidigungsnachrichten fokussierten Plattform "Task and Purpose" war vorgesehen, dass die Soldaten vor allem in Polen mit Streitkräften von Partnerländern zusammenarbeiten. Der Einsatz sollte dem Bericht zufolge der Unterstützung der "Operation Atlantic Resolve" dienen, die 2014 von den USA als Reaktion auf die russische Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim gestartet worden war, um NATO-Partner zu unterstützen.

Erst vor knapp zwei Wochen hatte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth den Abzug von etwa 5.000 US-Soldaten aus Deutschland angeordnet. Polen bekräftigte danach seine Bereitschaft, mehr US-Soldaten aufzunehmen. Derzeit sind nach Angaben des polnischen Präsidenten Karol Nawrocki fast 10.000 US-Soldaten in Polen stationiert. Die meisten von ihnen rotieren regelmäßig zwischen verschiedenen US-Militärbasen in Europa.

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