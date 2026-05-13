13 Tote bei neuen israelischen Angriffen im Südlibanon

Die pro-iranische Miliz beschießt weiterhin Ziele in Israel und verübt Angriffe auf israelische Soldaten im Süden des Libanon. Bei israelischen Luftangriffen auf den Libanon wiederum wurden seit Inkrafttreten der Waffenruhe nach neuen offiziellen Angaben insgesamt 393 Menschen getötet. Auf israelischer Seite starben seit der Waffenruhe nach Armeeangaben fünf Soldaten.

Allein bei einer Attacke auf Nabatieh seien fünf Menschen getötet worden, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Andernsorts seien vier Menschen getötet worden, darunter ein Soldat und ein syrischer Staatsangehöriger. In Bint Jbeil wurden demnach vier Zivilisten getötet worden, darunter ein Kind.

Parallel dazu laufen erstmals seit Jahrzehnten direkte Friedensverhandlungen zwischen dem Libanon und Israel. Die Hisbollah, deren erklärtes Ziel Israels Vernichtung ist, lehnt die direkten Gespräche zwischen den Nachbarländern ab.