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Papst meldet sich nach Krebs-Operation mit Gebet zurück

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Der Papst beim Verlassen des Krankenhauses
©Afp, APA, ALBERTO PIZZOLI
Papst Leo XIV. will fünf Tage nach seiner Lungenoperation zur Entfernung eines bösartigen Krebsgeschwürs am Sonntag das traditionelle Angelus-Gebet am Petersplatz sprechen. Unter dem Applaus von Mitarbeitern der Gemelli-Klinik in Rom war das Oberhaupt der katholischen Kirche am Samstag aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er wirkte fit und entspannt. Vergangenen Dienstag war Leo der untere Lappen seines rechten Lungenflügels entfernt worden, in dem sich der Tumor befand.

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Weitere Angaben machten die Ärzte bisher nicht. Damit bleibt unbekannt, ob der Papst nach dem 90-minütigen Eingriff krebsfrei ist. Welche weitere Behandlung nach der Entlassung erforderlich ist, wird vermutlich erst nach weiteren Befunden klar. Dabei geht es insbesondere um die Frage, ob sich in der Lunge oder anderen Organen Metastasen gebildet haben.

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