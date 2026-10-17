Papst Leo XIV. wird am heutigen Samstag aus Spital entlassen

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Papst Leo XIV. kann bereits am heutigen Samstagnachmittag die Gemelli-Poliklinik in Rom verlassen. Dies teilten die Ärzte mit, die den Papst behandeln. Ihm war am vergangenen Dienstag ein Krebstumor aus der Lunge entfernt worden. Demnach wird der Papst das Angelusgebet am morgigen Sonntagmittag bereits vom Apostolischen Palast aus sprechen.
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"Unter Berücksichtigung der Blutuntersuchungen, der heute Morgen durchgeführten Röntgenuntersuchung des Brustkorbs und des klinischen Gesamtzustands wurde der Heilige Vater als ausreichend gesund für die Entlassung aus dem Krankenhaus eingestuft", teilten die Ärzte mit.
Am vergangenen Sonntag hatte der 71-jährige Pontifex überraschend angekündigt, dass er sich wegen eines Knotens in der Lunge im frühen Stadium einer Operation unterziehen müsse. Der bösartige Tumor wurde anschließend als Adenokarzinom identifiziert.