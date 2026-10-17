Papst Leo XIV. wird am heutigen Samstag aus Spital entlassen

"Unter Berücksichtigung der Blutuntersuchungen, der heute Morgen durchgeführten Röntgenuntersuchung des Brustkorbs und des klinischen Gesamtzustands wurde der Heilige Vater als ausreichend gesund für die Entlassung aus dem Krankenhaus eingestuft", teilten die Ärzte mit.

Am vergangenen Sonntag hatte der 71-jährige Pontifex überraschend angekündigt, dass er sich wegen eines Knotens in der Lunge im frühen Stadium einer Operation unterziehen müsse. Der bösartige Tumor wurde anschließend als Adenokarzinom identifiziert.