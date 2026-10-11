Papst kündigt Lungenoperation wegen entdeckten Knotens an

Die Operation sei bereits Anfang der bevorstehenden Woche in der römischen Poliklinik "Agostino Gemelli" geplant, teilte der Vatikan-Sprecher Matteo Bruni mit. Der postoperative Spitalaufenthalt werde circa eine Woche dauern. Weitere Angaben zur Art des Befunds oder zum genauen Zeitpunkt des Eingriffs gab es zunächst nicht.

Trotz der angekündigten Operation bestätigte Papst Leo XIV. seine geplante Reise nach Peru. Der Besuch in dem südamerikanischen Land ist derzeit für den Zeitraum vom 6. bis 17. November angesetzt.

Beim Angelusgebet auf dem Petersplatz wandte sich das Kirchenoberhaupt an peruanische Gläubige, die an einer Prozession zu Ehren des "Señor de los Milagros" teilnahmen. "Ich danke euch für eure Gebete für die Pastoralreise, die ich in Peru unternehmen werde", sagte der Papst.

Die Poliklinik Agostino Gemelli ist seit Jahrzehnten eine wichtige Anlaufstelle für die medizinische Versorgung der Päpste. Für das Kirchenoberhaupt steht dort im zehnten Stockwerk ein eigenes Appartement zur Verfügung, das dauerhaft für einen Papst reserviert ist. Die Räumlichkeiten umfassen mehrere Zimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche und eine kleine Privatkapelle. Auch Mitarbeiter und enge Vertraute können dort übernachten.

Auch Leos Vorgänger Franziskus wurde wiederholt in der Gemelli-Klinik behandelt. Im Juli 2021 unterzog er sich dort einer Darmoperation. Im März 2023 wurde er wegen einer Lungenentzündung behandelt, im Juni desselben Jahres folgte ein weiterer chirurgischer Eingriff am Bauch. Anfang 2025 musste Franziskus erneut mehrere Tage im Krankenhaus verbringen, bevor er im Mai desselben Jahres starb.

Die Klinik liegt nur wenige Kilometer vom Vatikan entfernt und ist daher für das Kirchenoberhaupt rasch erreichbar. Sie wurde 1964 eröffnet und gehört zur katholischen Universität "Sacro Cuore", die 1921 von dem Franziskaner Agostino Gemelli gegründet wurde. Mit ihrem weitläufigen Gelände am Hang des Monte Mario, das sich einschließlich Park und Kirche über rund 37 Hektar erstreckt, zählt sie zu den bedeutenden medizinischen Einrichtungen Roms.

Die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Klinik sind hoch. Das Krankenhaus verfügt über besondere Einrichtungen für die Behandlung hochrangiger Persönlichkeiten und war bereits mehrfach Schauplatz medizinischer Behandlungen des Kirchenoberhaupts.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sicherte indes Papst Leo XIV. vor dessen angekündigter Lungenoperation ihre persönliche Unterstützung und die Solidarität der italienischen Regierung zu. "Ich möchte dem Heiligen Vater meine persönliche Nähe und die der italienischen Regierung für die Herausforderung aussprechen, der er sich in den kommenden Tagen stellen muss", erklärte Meloni.

Die Gelassenheit und Ruhe, mit der der Papst beim Angelusgebet am Sonntag über den bevorstehenden Eingriff gesprochen habe, gebe Zuversicht, betonte die Regierungschefin. Sie sei sicher, dass auch die italienische Bevölkerung dem Kirchenoberhaupt ihre Unterstützung und Zuneigung nicht versagen werde, so Meloni weiters.