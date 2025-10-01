News Logo
Papst kritisiert "unmenschliche" Behandlung von Migranten

Politik
Papst Leo äußerte Kritik
Papst Leo XIV. hat den Umgang der USA mit Einwanderern schärfer als bisher kritisiert. Der 70-Jährige äußerte Zweifel, ob dieser mit der Position der katholischen Kirche zum Schutz des Lebens im Einklang stehe. "Wenn jemand sagt, er sei gegen Abtreibung, aber mit der unmenschlichen Behandlung von Einwanderern in den Vereinigten Staaten einverstanden, dann weiß ich nicht, ob das Pro-Life ist", sagte der Papst vor Journalisten vor seiner Residenz in Castel Gandolfo.

Eine der zentralen Positionen der katholischen Kirche ist, dass das Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod heilig ist. Der im Mai zum Nachfolger von Papst Franziskus gewählte Leo XIV. ist der erste aus den USA stammende Papst.

