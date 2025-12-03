Ohne Rubio: NATO-Außenminister tagen in Brüssel

Rubio lässt sich bei den Beratungen von seinem Stellvertreter Christopher Landau vertreten. Ein triftiger Grund für die Absage Rubios wurde zunächst nicht genannt. Ein Sprecher teilte lediglich mit, es wäre völlig unrealistisch, Rubio bei jedem Treffen zu erwarten. Der Minister habe bereits an Dutzenden Treffen mit NATO-Verbündeten teilgenommen und dank der starken und visionären Führung von US-Präsident Donald Trump sei die NATO bereits vollständig "revitalisiert", hieß es aus Washington. Dass ein US-Außenminister nicht persönlich an einem formellen NATO-Außenministertreffen teilnimmt, ist höchst ungewöhnlich.

Das Treffen endet zu Mittag mit einer Sitzung des sogenannten NATO-Ukraine-Rats. Dazu wird aus Kiew der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha erwartet. Zudem ist auch EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas eingeladen.