News Logo
ABO

Ohne Rubio: NATO-Außenminister tagen in Brüssel

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Außenminister-Treffen im NATO-Hauptquartier in Brüssel
©(Archiv), AFP, APA, SIMON WOHLFAHRT
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Außenminister der NATO-Staaten kommen am Mittwoch (9.00 Uhr) in Brüssel zu ihrem letzten regulären Treffen des Jahres zusammen. Im Hauptquartier des Militärbündnisses soll es einmal mehr um die Unterstützung der Ukraine und die Bemühungen um einen Ausbau von Abschreckung und Verteidigung gehen. Zudem werden Gespräche über russische Luftraumverletzungen und Sabotageakte in Europa erwartet. Überschattet wird das Treffen von der Absage von US-Außenminister Marco Rubio.

von

Rubio lässt sich bei den Beratungen von seinem Stellvertreter Christopher Landau vertreten. Ein triftiger Grund für die Absage Rubios wurde zunächst nicht genannt. Ein Sprecher teilte lediglich mit, es wäre völlig unrealistisch, Rubio bei jedem Treffen zu erwarten. Der Minister habe bereits an Dutzenden Treffen mit NATO-Verbündeten teilgenommen und dank der starken und visionären Führung von US-Präsident Donald Trump sei die NATO bereits vollständig "revitalisiert", hieß es aus Washington. Dass ein US-Außenminister nicht persönlich an einem formellen NATO-Außenministertreffen teilnimmt, ist höchst ungewöhnlich.

Das Treffen endet zu Mittag mit einer Sitzung des sogenannten NATO-Ukraine-Rats. Dazu wird aus Kiew der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha erwartet. Zudem ist auch EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas eingeladen.

Flags of NATO members fly at the NATO headquarters in Brussels on September 12, 2025. (Photo by Simon Wohlfahrt / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Politik
USA setzen Asylanträge aus 19 Ländern aus
Steve Witkoff und Jared Kushner bei Wladimir Putin im Kreml
Politik
Russland: Sind Frieden nicht näher gekommen
EU-Außenbeauftragte Mogherini festgenommen
Politik
Betrugsverdacht: Ex-EU-Beauftragte Mogherini festgenommen
Kiew spricht von Propaganda
Politik
Putin verkündet Einnahme von Pokrowsk
Macron empfing Selenskyj am Montag in Paris
Politik
Selenskyj fordert Gespräche mit Trump über Schlüsselthemen
Der Papst am Grab des heiligen Charbel
Politik
Papst würdigt Libanon als Beispiel für religiöse Koexistenz
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER