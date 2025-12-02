Kämpfe um Pokrowsk dauern an

Russland hatte am Montag gemeldet, die strategisch wichtige Stadt in der Region Donezk nach monatelangen Kämpfen erobert zu haben. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte ein Video, das russische Soldaten beim Hissen der Flagge auf einem zentralen Platz zeigen soll. Nach Angaben des Kremls wurde der russische Präsident Wladimir Putin bereits Sonntagabend von Generalstabschef Waleri Gerassimow über eine Einnahme von Pokrowsk informiert.

Die Stadt in der Industrieregion Donezk, in der vor dem Krieg rund 60.000 Menschen lebten, hat vor allem strategische Bedeutung: In Pokrowsk kreuzen sich mehrere Straßen und Bahnstrecken, die Bergbaustadt ist für die logistische Versorgung der ukrainischen Armee daher von entscheidender Bedeutung. Die russische Armee brachte zudem nach eigenen Angaben die seit Mai 2024 umkämpfte Stadt Wowtschansk in der Region Charkiw unter ihre Kontrolle.