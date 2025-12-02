Kämpfe um Pokrowsk dauern an

von
Russland hatte am Montag gemeldet, die strategisch wichtige Stadt in der Region Donezk nach monatelangen Kämpfen erobert zu haben. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte ein Video, das russische Soldaten beim Hissen der Flagge auf einem zentralen Platz zeigen soll. Nach Angaben des Kremls wurde der russische Präsident Wladimir Putin bereits Sonntagabend von Generalstabschef Waleri Gerassimow über eine Einnahme von Pokrowsk informiert.
Die Stadt in der Industrieregion Donezk, in der vor dem Krieg rund 60.000 Menschen lebten, hat vor allem strategische Bedeutung: In Pokrowsk kreuzen sich mehrere Straßen und Bahnstrecken, die Bergbaustadt ist für die logistische Versorgung der ukrainischen Armee daher von entscheidender Bedeutung. Die russische Armee brachte zudem nach eigenen Angaben die seit Mai 2024 umkämpfte Stadt Wowtschansk in der Region Charkiw unter ihre Kontrolle.
This grab from a handout footage released by the Russian Defence Ministry press service late on December 1, 2025, shows what is said is the city of Pokrovsk in eastern Ukraine, amid the ongoing Russian-Ukrainian conflict. Russia has claimed to have captured Pokrovsk, a key logistics hub for Ukrainian forces. (Photo by Handout / Russian Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Russian Defence Ministry" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS