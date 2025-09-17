Mutmaßlicher Täter im Fall Kirk erstmals vor Gericht

von
Richter Tony Graf belehrte ihn über seine Rechte und erklärte, Robinson werde ohne Möglichkeit auf Kaution in Haft bleiben. Anschließend verlas der Richter die sieben Anklagepunkte, die der zuständige Staatsanwalt bereits wenige Stunden zuvor auf einer Pressekonferenz vorgestellt hatte, und erläuterte die möglichen Strafen im Falle einer Verurteilung. Zudem entsprach der Richter einem Antrag von Kirks Witwe Erika und erließ eine gerichtliche Schutzanordnung zu ihren Gunsten. Robinson darf sie demnach nicht kontaktieren.
Dem jungen Mann wird unter anderem Mord zur Last gelegt. Dafür droht ihm bei einem Schuldspruch in Utah die Todesstrafe. Ihm werden auch Behinderung der Justiz, Zeugenbeeinflussung und eine Gewalttat in Anwesenheit von Kindern vorgeworfen. Die nächste Anhörung ist für den 29. September angesetzt. Dem Verfahren gegen Robinson in Utah könnte auch eine Anklage auf Bundesebene folgen.
PROVO, UTAH - SEPTEMBER 16: Tyler Robinson, the suspect in the fatal shooting of Charlie Kirk, appears remotely via video during a hearing before Judge Tony Graf on September 16, 2025 at the Fourth Judicial District Courthouse in Provo, Utah. Tyler Robinson is accused of fatally shooting Charlie Kirk, CEO and co-founder of Turning Point USA, while he was speaking at an event for his "American Comeback Tour" on the campus of Utah Valley University. Scott G Winterton-Pool/Getty Images/AFP (Photo by POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)