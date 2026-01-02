Trump droht Iran rund um Anti-Regime-Proteste mit Eingreifen

"Wir stehen Gewehr bei Fuß und sind bereit", schrieb Trump auf dem von ihm gegründeten Onlinedienst Truth Social. Die Unruhen hatten am Sonntag ⁠mit Protesten der Besitzer kleiner Geschäfte gegen die hohe Inflation und den Verfall der Währung begonnen und sich seitdem im ganzen Land ausgebreitet. Die iranische Regierung kündigte als Reaktion einen Dialog mit Vertretern von Gewerkschaften und Händlern an. Die Unruhen treffen die Führung in Teheran in einer kritischen Phase, da die Wirtschaft unter westlichen Sanktionen, einer Inflationsrate von über 40 ⁠Prozent und den Folgen tagelanger Luftangriffe Israels und der USA im Juni des Vorjahres leidet.