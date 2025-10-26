News Logo
Milei vor Stimmungstest bei Zwischenwahlen in Argentinien

Politik
Milei hofft auf eigene Mehrheit im Kongress
©AFP, APA, LUIS ROBAYO
Argentiniens ultraliberaler Präsident Javier Milei will bei den Zwischenwahlen eine eigene Mehrheit im Kongress erringen. Die Abstimmung am Sonntag, bei der die Hälfte der Abgeordnetenkammer und ein Drittel des Senats neu besetzt werden, gilt auch als Stimmungstest zur Halbzeit der Präsidentschaft von Milei. Mit seiner harten Sparpolitik ist es ihm zwar gelungen, den Haushalt auszugleichen und die Inflation zu senken.

von

Mehrere Korruptionsskandale in seinem Umfeld haben allerdings zuletzt seine Zustimmungswerte sinken lassen. Bisher hat Milei keine eigene Mehrheit in der Abgeordnetenkammer und im Senat. Deshalb werden seine Reformprojekte im Kongress immer wieder gestoppt. Bei Wahlen in der wichtigen Provinz Buenos Aires musste seine Partei La Libertad Avanza (Die Freiheit schreitet voran) im September eine schwere Schlappe hinnehmen.

Trotz anfänglicher Erfolge seines Reformkurses springt die Wirtschaft nicht so recht an. Viele Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren, Anleger zögern angesichts der unsicheren Lage, im großen Stil in Argentinien zu investieren. Die Inflationsrate liegt noch immer bei über 30 Prozent.

Entgegen seiner wirtschaftspolitischen Überzeugung musste Milei beim Internationalen Währungsfonds und in den USA um Milliardenkredite bitten, um die Landeswährung Peso zu stützen. US-Präsident Donald Trump machte seine Unterstützung für Argentinien zuletzt vom Wahlsieg Mileis bei den Zwischenwahlen abhängig. "Wenn er verliert, werden wir nicht mehr großzügig sein", sagte Trump bei einem Besuch von Milei im Weißen Haus.

