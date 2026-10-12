Meinl-Reisinger besucht britischen Amtskollegen Miliband

Ziel sei die "bestmögliche Abstimmung", so das BMEIA im Vorfeld. Am Rande der UNO-Generalversammlung in New York hatte sich die NEOS-Politikerin Ende September mit den Außenministern aller zehn nichtständigen Mitglieder ausgetauscht und ein Treffen mit Chefdiplomaten all jener Länder ausgerichtet, die ebenso wie Österreich im kommenden Jahr in den Sicherheitsrat einziehen werden (Portugal, Kirgistan, Trinidad und Tobago, Simbabwe).

Meinl-Reisinger fehlt damit beim Treffen der EU-Außenminister am Montag in Luxemburg, bei dem sie von Staatssekretär Josef Schellhorn (ebenfalls NEOS) vertreten wird.