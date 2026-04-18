ABO

Auto fährt in Australien in Menschengruppe

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Polizei nahm Lenker fest
©Afp, APA, DAVID GRAY
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Nachdem ein Auto in der australischen Metropole Melbourne in eine Menschengruppe gefahren sein soll, ist am Samstag ein Mensch gestorben, ein weiterer schwebt in Lebensgefahr. Wie die örtliche Polizei mitteilte, war der Wagen kurz nach 17.00 Uhr (Ortszeit) auf einen Gehweg geraten und erfasste die beiden Fußgänger. Die noch nicht identifizierte Person sei noch am Unfallort gestorben, die andere sei mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

von

Der Lenker Mann sei festgenommen worden und werde befragt. Die genauen Umstände seien noch unklar, die Ermittlungen dauerten an.

Nach Angaben des australischen Senders 9News ereignete sich der Vorfall im Umfeld der Comic-Messe Supanova, bei der sich Tausende Besucher aufgehalten haben sollen. Die Polizei habe einen größeren Tatort eingerichtet. Dem Sender zufolge berichteten Zeugen, der Wagen sei mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschengruppe gefahren.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Blutender Ross Antony und Mariia Maksina beendeten ihren Tanz
Schlagzeilen
Ross Antony blutet bei "Let's Dance" - und macht weiter
Prozess oder außergerichtliche Einigung für Alec Baldwin
Schlagzeilen
Zivilklage gegen Alec Baldwin nach Todesschuss bei Filmdreh
++ ARCHIVBILD ++ Pamela Anderson dankbar für ihren Imagewechsel
Schlagzeilen
Pamela Anderson: "Als hätte ich gerade erst angefangen"
Seine Anwälte wiesen die Vorwürfe zurück
News
Tiktok-Musiker D4vd wegen Leiche im Kofferraum festgenommen
Zusätzliche Hemmung von Blutgerinnungsfaktor
Technik
Neue Strategie zur besseren Schlaganfallverhütung
Genaues Datum für Rückkehr unbekannt
Technik
China lässt Astronauten länger in Raumstation Tiangong
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER