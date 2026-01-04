News Logo
ABO

Massive Störung legt Flugverkehr in Griechenland lahm

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Eine Telekommunikationsstörung hat den Flugverkehr in Griechenland fast vollständig zum Erliegen gebracht. Betroffen sind alle Airports des Landes, darunter die internationalen Flughäfen Athen und Thessaloniki. Dies berichtete der griechische Rundfunk (ERTNews) unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde. Reisende seien per SMS informiert worden.

von

Nach Angaben der griechischen Behörde für die zivile Luftfahrt, HCAA, liegt das Problem bei den zentralen Funk- und Kommunikationssystemen der Kontrollzentren für den griechischen Luftraum. Offenbar können die Fluglotsen nicht miteinander kommunizieren. Auf Flightradar24, einem Online-Dienst zur Flugverfolgung in Echtzeit, ist ein fast leerer griechischer Luftraum zu sehen.

Nach Angaben von ERTNews werden alle Flüge Richtung griechischen Luftraum umgeleitet. Wann der reguläre Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann, ist unklar.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
In einigen Berliner Stadtteilen blieb es ganz dunkel
Politik
Stromausfall in Berlin mit Brandsätzen verursacht
Schlagzeilen
Tochter von Tommy Lee Jones gestorben
Politik
Angelina Jolie besucht Grenzübergang nach Gaza
Gesundheit
Abnehmen für dicke Kinder - Gesundheits-Schub als Erwachsene
Gesundheit
Drei alltagstaugliche Tipps für eine gesunde Leber
Technik
Alle wollen Beute machen: "Arc Raiders"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER