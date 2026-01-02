Abnehmen für dicke Kinder - Gesundheits-Schub als Erwachsene

Die Studie von Jenny Kindblom (Universität Göteborg) und ihre Co-Autoren haben die wissenschaftliche Untersuchung vor kurzem in JAMA Pediatrics veröffentlicht. Analysiert wurden Daten von Schweden, die zwischen 1945 und 1968 in Göteborg geboren worden waren. Die Informationen über deren Gesundheit, speziell deren Gewichtsentwicklung) wurden mittlerweile elektronischen Gesundheitsdaten-Registern verknüpft und ausgewertet. Die Hauptmessgröße war die Diagnose einer koronaren Herzkrankheit (z.B. auch Herzinfarkt; tödlich oder nicht tödlich) im Erwachsenenalter. Die Studie umfasste 103.000 Personen.

Die Hauptergebnisse, so die Autoren: "Sowohl Übergewicht mit Beginn der Pubertät (d. h. Normalgewicht in der Kindheit und Übergewicht im jungen Erwachsenenalter) als auch anhaltendes Übergewicht (d. h. Übergewicht sowohl in der Kindheit als auch im jungen Erwachsenenalter) waren mit einem erhöhten Risiko für koronare Herzkrankheit (KHK) im Erwachsenenalter assoziiert." Im ersten Fall lag die Gefährdung um 83 Prozent höher als ohne den Risikofaktor von zu vielen Kilos, im zweiten Fall um 53 Prozent höher.

Doch die positive Nachricht: "Die Normalisierung des Übergewichts in der Kindheit vor dem jungen Erwachsenenalter führte zu einem ähnlichen Herz-Kreislauf-Risiko wie bei Personen mit anhaltend normalem Gewicht (Faktor 0,98 im Vergleich zu den immer Normalgewichtigen; Anm.)". Abnehmen rund um die Pubertät bedeutete damit einen Gesundheitsbooster für die Betroffenen im Erwachsenenalter. Besonders bemerkenswert, wie die Wissenschafter feststellen: "Darüber hinaus war Übergewicht im jungen Erwachsenenalter ab Beginn der Pubertät mit einem höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Erwachsenenalter verbunden als Übergewicht, das während der gesamten Kindheit und der Pubertät bestand.

Die Untersuchung, so Jenny Kindblom und ihre Co-Autoren, unterstreiche die Bedeutung einer Früherkennung von Übergewicht im Kindes- und Jugendalter. Dem sollte dann im Fall des Falles eine entsprechende Therapie folgen.

Laut dem aktuellen Ernährungsbericht des UNO-Kinderhilfswerkes (UNICEF) sind weltweit 9,2 Prozent der Fünf- bis 19-Jährigen untergewichtig. Jedoch bereits 9,4 Prozent dieser Altersgruppe weisen Adipositas auf. In den USA sind 41 Prozent der Jugendlichen übergewichtig bis adipös, weiters 55 Prozent der Erwachsenen.