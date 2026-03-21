ABO

Marterbauer prophezeit nächstes Sparpaket

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Marterbauer kämpft weiter gegen Defizit-Zahlen
©HELMUT FOHRINGER, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Österreich erwartet das nächste Sparpaket. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) kündigte gegenüber der "Kronen Zeitung" sowie in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" an, dass bis zu zwei Milliarden zusätzlich einzusparen sein werden. "Wir haben weiteren Sparbedarf, überhaupt keine Frage", zitiert ihn die "Krone". Welche Maßnahmen er setzen will, sagte Marterbauer nicht.

von

Gleichzeitig machte er klar, dass angesichts der kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und der Golf-Region einiges an Unsicherheit besteht. Auch nach der Frühjahresprognose der Wirtschaftsforscher im April werde die Unsicherheit groß bleiben. "Dieser unnötige und dumme Krieg" könne ganz Europa die wirtschaftliche Entwicklung verhageln, meinte er in der "Krone".

Dass weitere Einsparungen im Doppelbudget 2027 und 2028 kommen werden, ist nicht wirklich überraschend. Der Fiskalrat hatte erst vor wenigen Tagen gemeint, dass ein bis zwei Milliarden an zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen notwendig sein würden, und legte eine Reihe an möglichen Einsparungen vor - etwa die Abschaffung des Familienbonus, das Aus für klimaschädliche Subventionen oder die gänzliche Rücknahme der Abschaffung der "kalten Progression".

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Weitere Länder und Städte wollen mehr Förderpersonal an ihren Schulen
Politik
Kritik an Chancenbonus-Zuteilung für Schulen
Kaiser (re.) übergibt nun auch den Landeshauptmannsessel an Fellner
Politik
Peter Kaiser: "Oppositionsrolle wäre für die SPÖ leichter"
Peterlik zu Prozessbeginn am Dienstag
Politik
Kriminaltechnisches Gutachten Thema im Peterlik-Prozess
Peterlik am ersten Prozesstag am Dienstag
Politik
Treffen mit russischem Botschafter Thema in Peterlik-Prozess
Die Liste Fritz fordert Österreicher-Quoten für die Uni Innsbruck
Technik
Österreicheranteil an Uni Innsbruck rückläufig: Liste Fritz für Quote
Unabhängige Justiz im Fokus
Politik
Optimismus nach weiterer Runde zur Bundesstaatsanwaltschaft
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER