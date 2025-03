Margit Angerlehner: Von der Schneidermeisterin zur Spitzenpolitikerin

In der neuesten Folge von OÖ ungefiltert tauchen Sie ein in die inspirierende Welt von Margit Angerlehner – der dynamischen Bürgermeisterin von Oftering und designierten Klubobfrau des oberösterreichischen Landtagsklubs der Volkspartei. Frau Angerlehner, ausgebildete Schneidermeisterin, erzählt von ihrer beeindruckenden Reise in die Modewelt und wie sie ihre Leidenschaft für Maßschneiderei auf die politische Bühne Oberösterreichs überträgt.

Früh inspiriert von einer talentierten Nachbarin und getragen von ihrer eigenen kreativen Energie, startete Frau Angerlehner ihre Karriere in der Modebranche und baute eine erfolgreiche Maßschneiderei auf – parallel dazu meisterte sie den Alltag als junge Mutter. Im Gespräch gibt sie Einblicke in die Herausforderungen und Erfolge ihrer beruflichen Selbstständigkeit und schildert, wie sie die vielfältigen Anforderungen ihres Lebens als Unternehmerin und Politikerin miteinander vereint.

Besonders spannend sind ihre Erfahrungen als Landesvorsitzende von Frauen in der Wirtschaft, ihre Initiativen zur Förderung von Vielfalt und Inklusion im Landtag sowie ihre Gedanken zur Vereinbarkeit von beruflichem Engagement und Familienleben. Frau Angerlehner betont die Bedeutung weiblicher Vorbilder in der Wirtschaft und berichtet von Kampagnen, die Unternehmerinnen ins Rampenlicht stellen – darunter die Aktion „Glernt ist Glernt“ sowie Maßnahmen zur Unterstützung weiblicher Firmenübernehmerinnen.

Zum Abschluss teilt sie inspirierende Ratschläge für junge Frauen, die eine Karriere in Wirtschaft oder Politik anstreben, und spricht über ihre persönliche Lebensphilosophie: Familie, Ehrlichkeit und Fleiß als Grundpfeiler für ein erfülltes Leben und erfolgreiches Wirken.