Barbara Niedermayer: Mit Mut und Empathie an die Spitze

In der heutigen Folge von OÖ ungefiltert erwartet Sie ein faszinierendes Interview mit Barbara Niedermayer, der neuen Geschäftsführerin des Vereins PIA, der sich für Menschen einsetzt, die Opfer sexueller Gewalt wurden. Frau Niedermayer berichtet offen von ihrem beeindruckenden Karriereweg – angefangen mit einer Lehre als Bürokauffrau bis hin zu Führungspositionen im Sport und schließlich im sozialen Bereich.

Sie schildert ihre beruflichen Stationen – von den ersten Erfahrungen beim Steuerberater in Traun über ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin beim Fußballverein LASK bis hin zu ihrer heutigen Rolle bei PIA. Dabei gewährt sie persönliche Einblicke in die Herausforderungen in der Steuerberatung, die Dynamik des Sportmanagements und die tiefgehenden Beweggründe, die sie zu einem Wechsel in den sozialen Sektor veranlasst haben.

Besonders eindrucksvoll sind ihre Erfahrungen aus der täglichen Arbeit bei PIA – einer emotional fordernden, aber gleichzeitig sinnstiftenden Tätigkeit. Frau Niedermayer spricht auch darüber, wie sie mit den psychischen Belastungen umgeht, die diese wichtige Aufgabe mit sich bringt.

Erfahren Sie mehr über die wertvolle Präventionsarbeit, die PIA an Schulen leistet, und über die Ziele, die sich Barbara Niedermayer für die Zukunft des Vereins gesteckt hat. Ihre Leidenschaft, Offenheit und ihr Engagement machen diese Episode zu einem inspirierenden Hörerlebnis mit nachhaltigem Eindruck.