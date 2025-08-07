News Logo
Josef Ploier: Wie man 1.700 Garagen und ein Imperium baut

Wirtschaft
2 min
Harte Arbeit, Mut und Glück – Josef Ploier über das Rezept für nachhaltigen Erfolg

In dieser Folge von OÖ Ungefiltert steht Josef Ploier, Gründer und Geschäftsführer der Garagen City, im Rampenlicht. Vom jüngsten Kind einer siebenköpfigen Bauernhof-Familie in Traun, über seine Zeit im Elektromaschinenbau, bis hin zum erfolgreichen Unternehmer – sein Werdegang ist geprägt von Tatkraft, Innovationsgeist und der Suche nach neuen Chancen. Josef Ploier berichtet, wie ihn harte Arbeit als Kind geprägt hat und weshalb er diese Zeit heute als wertvolle Schule des Lebens betrachtet. Nach einer spannenden Zwischenstation in der internationalen Modebranche, wo er Modeschauen organisierte und Abenteuer rund um die Welt erlebte, zog es ihn schließlich zurück zur Bodenständigkeit des Bauwesens. Mit der Gründung von Werthaus Wohnbau und später Garagen City setzte er konsequent auf praktische Lösungen und Marktnischen. Heute betreibt er mit seinem Team mehr als 1.700 Garagen an 13 Standorten in ganz Österreich – eine wahre Erfolgsgeschichte, die zeigt, wie aus einer einfachen Idee ein bundesweites Unternehmen werden kann. Im Gespräch gibt Josef Ploier faszinierende Einblicke in seine Motivation, Zukunftsvisionen und den Wandel der „Garage“ vom simplen Abstellraum zum vielseitigen Raum für moderne Bedürfnisse. Er spricht offen über Herausforderungen, Werte, nachhaltige Bauweise und die Notwendigkeit, in der schnelllebigen Zeit sowohl als Mensch wie auch als Unternehmer stets in Bewegung zu bleiben. Diese Podcast-Episode liefert Inspiration für alle, die sich für Unternehmertum, Innovation und echte Erfolgsgeschichten aus Oberösterreich interessieren.

