Luftalarm in Litauen und Lettland

© APA, dpa, Harald Tittel

Litauen hat die Bewohner im Zentrum und Norden des Landes wegen eines unbekannten Flugobjekts vorübergehend dazu aufgerufen, in Schutzräume zu gehen. Während der "roten" Luftwarnung seien NATO-Abfangjäger aufgestiegen und der Flughafen Kaunas geschlossen worden, wie die Armee und das nationale Krisenzentrum am Sonntag mitteilten. Das nördliche Nachbarland Lettland gab für einige Grenzregionen wegen einer "möglichen Bedrohung" vorübergehend ebenfalls eine Warnung heraus.

von APA