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Luftalarm in Litauen und Lettland

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++ ARCHIVBILD ++ NATO-Abfangjänger aufgestiegen (Symbolbild)
©APA, dpa, Harald Tittel
Litauen hat die Bewohner im Zentrum und Norden des Landes wegen eines unbekannten Flugobjekts vorübergehend dazu aufgerufen, in Schutzräume zu gehen. Während der "roten" Luftwarnung seien NATO-Abfangjäger aufgestiegen und der Flughafen Kaunas geschlossen worden, wie die Armee und das nationale Krisenzentrum am Sonntag mitteilten. Das nördliche Nachbarland Lettland gab für einige Grenzregionen wegen einer "möglichen Bedrohung" vorübergehend ebenfalls eine Warnung heraus.

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In den vergangenen Monaten sind wiederholt ukrainische Drohnen in den Luftraum der baltischen NATO-Staaten eingedrungen. Der Regierung in Kiew zufolge werden sie durch russische Störsender vom Kurs abgebracht. Dies schürt Sorgen vor einer Ausweitung des russischen Krieges in der Ukraine auf das NATO-Gebiet.

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