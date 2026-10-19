ABO

Litauen: Abgestürzte Drohne hatte Sprengsatz

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
++ ARCHIVBILD ++ Drohne flog laut Regierungschef Sinkevicius aus Polen ein
©APA, dpa, Michael Kappeler
Eine in Nordosten Litauens abgestürzte Drohne ist nach Angaben der Regierung in Vilnius mit Sprengstoff bestückt gewesen. Der unbemannte Flugkörper, der am Sonntag im Bezirk Pasvalys explodierte, sei ukrainischer Herkunft gewesen und aus Polen in das baltische EU- und NATO-Land eingeflogen, sagte Regierungschef Mindaugas Sinkevicius nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Vilnius. Daran gebe es keine Zweifel.

von

News auf Google bevorzugen

Die Drohne war Sonntagfrüh in den litauischen Luftraum eingedrungen und zu Boden gegangen. Die Explosion beschädigte nach Angaben der litauischen Behörden ein ziviles Fahrzeug. Verletzt wurde dabei niemand. Noch sei unklar, warum die Drohne explodierte, sagte Sinkevicius. Mögliche Ursachen seien eine Fehlfunktion, Treibstoffmangel oder ein Aufprall auf den Boden oder in Bäume. Die Ukraine entschuldigte sich für den Zwischenfall.

Im Zuge des Ukraine-Krieges gab es bereits mehrere Vorfälle mit Drohnen in Litauen und den beiden anderen Baltenstaaten Estland und Lettland. Wiederholt waren fehlgeleitete ukrainische Drohnen, mit denen Kiew Ziele im Nordwesten Russlands angreifen wollte, in den Luftraum der Baltenstaaten eingedrungen und abgestürzt. In Litauen waren in der Vergangenheit auch Drohnen russischen Fabrikats aus dem benachbarten Belarus eingeflogen.

Anders als in früheren Fällen sei der unbemannte Flugkörper diesmal aus dem Schengen-Raum einflogen, sagte Sinkevicius. Daher sei das Objekt nicht automatisch als Gefahr aufgefasst worden und ein anderer Warnalgorithmus zum Einsatz gekommen. Nach Angaben des litauischen Militärs war die Drohne zuvor nicht von polnischen Radargeräten erfasst worden. Das Verteidigungsministerium in Warschau ordnete deshalb eine Untersuchung an.

ARCHIV - 05.10.2026, Berlin: Mindaugas Sinkevi?ius Ministerpräsident von Litauen, nimmt an der Pressekonferenz nach einem bilateralen Gespräch im Bundeskanzleramt teil. (zu dpa: «Brandanschlag auf Starlink-Lagerfirma: Litauen verdächtigt Russland») Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Befürchtet Drosselung der US-Unterstützung
Politik
US-Entscheidungen für Selenskyj "schwer zu erklären"
Schäden in der U-Bahn-Station
Politik
Selenskyj: Erneut keine Warnung vor Angriffen erhalten
Ministerpräsident Lecornu nach dem Krisentreffen
Politik
Frankreich verhängt nach Krawallen Ausgangssperren
Rathaus der Stadt bei Feuerinferno zerstört
Politik
Zerstörtes Rathaus: Lecornu kündigt Besuch in Limoges an
Selenskyj will den Krieg nicht beenden
Politik
Trump offen für Ukraine-Dreiergipfel mit Putin und Xi
Zerstörung infolge von Houthi-Angriffen
Politik
Viele Tote bei Houthi-Angriff auf Militärlager im Jemen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER