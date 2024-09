Wie misst man Antisemitismus?

Das schätzt auch der scheidende Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka so ein. 2018 etablierte er daher seitens des Parlaments eine alle zwei Jahre in Österreich durchgeführte Einstellungserhebung zum Thema Antisemitismus. Man habe hier in den Fragestellungen an Studien aus früheren Jahrzehnten anzuknüpfen versucht, betonen Eva Zeglovits von IFES und Thomas Stern von Braintrust, die gerade an der vierten solchen Umfrage unter 2.000 Österreichern sowie 1.000 Personen mit türkischem oder arabischem Hintergrund arbeiten.

Die bisherigen Studien zeigten: Vorfälle wie das Attentat eines Islamisten in Wien 2020 führen zu einer kurzfristigen Abmilderung antisemitischer Tendenzen, und antisemitische Einstellungen sind bei Personen mit türkischem oder arabischsprachigem Background ausgeprägter als unter jenen ohne solchem Hintergrund. 2022 wiesen die Antworten von 15 Prozent der Befragten auf einen manifesten, von weiteren 32 Prozent auf einen latenten Antisemitismus hin. Bei den Studienteilnehmern mit türkischem oder arabischem Migrationshintergrund betrugen diese Werte 36 (manifest) sowie 54 (latent) Prozent. Als manifester Antisemitismus wurde u. a. Rassismus, Holocaust-Leugnung, Schuldumkehr gewertet. Marker für latenten Antisemitismus waren z. B. israelbezogener Antisemitismus sowie Macht- und Verschwörungserzählungen. Hier schließen auch die Befunde aus der Covid-Pandemie-Zeit an: Wer für Verschwörungserzählungen anfällig ist, ist auch für Antisemitismus empfänglicher, so die Experten.