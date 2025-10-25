News Logo
ABO

Leistungsschau von Heer und Politik am Nationalfeiertag

Politik
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Der Heldenplatz wird für den Nationalfeiertag vorbereitet
©APA, MAX SLOVENCIK
Die Leistungsschau des Bundesheers auf dem Wiener Heldenplatz steht wieder im Mittelpunkt des Nationalfeiertags am Sonntag. Parallel dazu öffnen auch wieder zahlreiche Institutionen der Republik die Türen, darunter Hofburg, Parlament und Bundeskanzleramt. Politische Präsenz gibt es bereits ab dem frühen Vormittag, so werden die Regierung und Bundespräsident Alexander Van der Bellen nach einem Ministerrat einen Kranz im Weiheraum des Äußeren Burgtors niederlegen.

von

Nach der Kranzniederlegung öffnet um 10 Uhr die Präsidentschaftskanzlei ihre Tür, Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüßt dann persönlich die Gäste. Parallel dazu öffnet auch das Parlament, dort wartet das Nationalratspräsidium. Aber auch Bundeskanzleramt und Ministerien laden zu Veranstaltungen in ihren Räumlichkeiten. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) nimmt zudem die Angelobung neuer Rekruten auf dem Heldenplatz vor.

