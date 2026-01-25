Laut Witkoff weitere Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi geplant

Bei den Verhandlungen geht es darum, einen Weg zur Beendigung des von Kremlchef Wladimir Putin im Februar 2022 befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu finden. Russland fordert von der Ukraine für ein Ende der Gewalt die Abtretung von Gebieten sowie den Verzicht auf einen NATO-Beitritt und eine schlagkräftige Armee. Vor allem einen weiteren Rückzug aus den bisher nicht von russischen Militärs besetzten Gebieten hat die Ukraine abgelehnt. Die USA wollen als Vermittler beide Seiten zu Kompromissen bewegen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die trilateralen Verhandlungen Samstagabend als konstruktiv gelobt. Es seien viele Themen besprochen worden bei dem ersten Treffen der beiden Kriegsgegner seit längerer Zeit, schrieb er in sozialen Netzwerken. Er erwarte nun den genauen Bericht der ukrainischen Delegation nach ihrer Rückkehr.

Russland meldet die Einnahme des Dorfes Staryzja in der nordostukrainischen Region Charkiw. Der ukrainische Generalstab bestätigte dies nicht, sprach aber von sechs russischen Angriffen in dem Gebiet. Das russische Verteidigungsministerium meldete außerdem nächtliche Angriffe auf ukrainische Drohnen-Standorte und Energieanlagen. Die Angaben lassen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.