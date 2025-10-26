News Logo
ABO

Kosovo - Bisheriger Premier Kurti im Parlament gescheitert

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Kosovo-Premier im Parlament gescheitert
©ARMEND NIMANI, AFP, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der bisherige kosovarische Premier Albin Kurti ist am Sonntag vom Parlament nicht erneut im Amt bestätigt worden. Kurti erhielt laut Medienberichten in Prishtina die Unterstützung von nur 56 der 120 Abgeordneten. Präsidentin Vjosa Osmani muss entsprechend dem Gesetz in den nächsten zehn Tagen jemand anderen mit der Regierungsbildung beauftragen.

von

Gelingt es auch dem neu designierten Premier nicht, im Parlament die Unterstützung von mindestens 61 Abgeordneten zu erhalten, müssen erneut Parlamentswahlen angesetzt werden. Die letzten Parlamentswahlen wurden Anfang Februar abgehalten. Kurti war 2021 als Premier bestätigt worden, er ist zugleich Vorsitzender der regierenden Partei Vetevendosja (Selbstbestimmung).

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Kämpfer der PKK werden in den Irak abgezogen
Politik
PKK kündigt Abzug von Kämpfern aus der Türkei in den Irak an
Politik
Flughafen Vilnius wieder wegen Wetterballons geschlossen
US-Präsident Trump besucht die Tage mehrere Länder in Asien
Politik
US-Präsident Trump auf Asien-Reise
Das Friedensabommen ist unterschrieben
Politik
Thailand und Kambodscha besiegeln Frieden
Milei hofft auf eigene Mehrheit im Kongress
Politik
Milei vor Stimmungstest bei Zwischenwahlen in Argentinien
Politik
Türkei: Behörden übernehmen Kontrolle über Oppositionssender
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER