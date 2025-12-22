BHS-Matura als Allround-Abschluss

Damit ist die sogenannte Vorgemerktenquote deutlich niedriger als bei anderen Ausbildungen: Bei AHS-Absolventinnen und -Absolventen beträgt sie sieben Prozent, bei Personen mit Abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule (BMS) acht Prozent und bei Lehrabsolventinnen und -absolventen knapp neun Prozent.

Auch einkommensmäßig liegen jene BHS-Absolventinnen und -Absolventen gut, die nach ihrem Abschluss ins Erwerbsleben einsteigen. 18 Monate nach der Matura kommen sie auf ein Medianeinkommen von 2.757 Euro brutto pro Monat. Das ist etwas weniger als bei Absolventinnen und Absolventen einer Lehre (2.817) und praktisch gleichauf mit BMS-Maturantinnen und -Maturanten (2.734), aber deutlich mehr als bei Kolleginnen und Kollegen mit AHS-Matura (2.279).

Dabei spielt es aber eine Rolle, welche BHS man abgeschlossen hat: HTL-Absolventen und -Absolventinnen kommen auf 2.963 Euro brutto und jene von Bildungsanstalten von Elementar- bzw. Sozialpädagogik auf 2.942 Euro. Mit weniger zufrieden geben müssen sich jene von Handelsakademien (HAK) (2.499 Euro), von Höheren Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe (HLW; 2.418 Euro) und jene einer Höheren Land- und Forstwirtschaftlichen Schule (2.553 Euro).

Nach ihrem Abschluss am schnellsten zu einem Job kommen naturgemäß die Absolventinnen und Absolventen einer Lehre. Sie haben im Regelfall schon während der Ausbildung in einem Betrieb gearbeitet und suchen daher im Schnitt nur 0,4 Monate. BMS-Absolventinnen und -Absolventen brauchen 2,2 Monate, jene von BHS 3,1 und AHS-Maturantinnen und -Maturanten 4,9 Monate.