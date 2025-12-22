News Logo
ABO

BHS-Matura als Allround-Abschluss

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Die BHS-Matura bietet am Arbeitsmarkt gute Chancen
©APA, GEORG HOCHMUTH
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Die Matura an einer berufsbildenden höheren Schule (BHS) ist eine Art Allround-Abschluss. Sie dient sowohl als Zugang zu einem Studium, eröffnet aber auch am Arbeitsmarkt gute Chancen, zeigt eine am Montag veröffentlichte Auswertung der Statistik Austria. 18 Monate nach Abschluss studieren 39 Prozent, 48 Prozent stehen im Erwerbsleben. Lediglich knapp vier Prozent sind beim AMS vorgemerkt.

von

Damit ist die sogenannte Vorgemerktenquote deutlich niedriger als bei anderen Ausbildungen: Bei AHS-Absolventinnen und -Absolventen beträgt sie sieben Prozent, bei Personen mit Abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule (BMS) acht Prozent und bei Lehrabsolventinnen und -absolventen knapp neun Prozent.

Auch einkommensmäßig liegen jene BHS-Absolventinnen und -Absolventen gut, die nach ihrem Abschluss ins Erwerbsleben einsteigen. 18 Monate nach der Matura kommen sie auf ein Medianeinkommen von 2.757 Euro brutto pro Monat. Das ist etwas weniger als bei Absolventinnen und Absolventen einer Lehre (2.817) und praktisch gleichauf mit BMS-Maturantinnen und -Maturanten (2.734), aber deutlich mehr als bei Kolleginnen und Kollegen mit AHS-Matura (2.279).

Dabei spielt es aber eine Rolle, welche BHS man abgeschlossen hat: HTL-Absolventen und -Absolventinnen kommen auf 2.963 Euro brutto und jene von Bildungsanstalten von Elementar- bzw. Sozialpädagogik auf 2.942 Euro. Mit weniger zufrieden geben müssen sich jene von Handelsakademien (HAK) (2.499 Euro), von Höheren Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe (HLW; 2.418 Euro) und jene einer Höheren Land- und Forstwirtschaftlichen Schule (2.553 Euro).

Nach ihrem Abschluss am schnellsten zu einem Job kommen naturgemäß die Absolventinnen und Absolventen einer Lehre. Sie haben im Regelfall schon während der Ausbildung in einem Betrieb gearbeitet und suchen daher im Schnitt nur 0,4 Monate. BMS-Absolventinnen und -Absolventen brauchen 2,2 Monate, jene von BHS 3,1 und AHS-Maturantinnen und -Maturanten 4,9 Monate.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
35,6 Prozent Unterschied in der Pensionshöhe in Österreich
Politik
Pensionslücke zeigt Ungleichheit am Arbeitsmarkt
Justizministerin Sporrer bei einem Pressefoyer Mitte Dezember
Politik
Justizministerin Sporrer will zwei neue Gefängnisse bauen
Mattle hat ab Jänner den LH-Vorsitz inne
Politik
Mattle: "Provokation"von Schellhorn, mehr Respekt von NEOS
Kompetenzstreit hemmt Hilfsbereitschaft
Politik
Ukrainern droht in Österreich Obdachlosigkeit
Finanzminister Marterbauer sieht das Budget auf Kurs
Politik
Marterbauer stellt Förderkürzungen in Aussicht
Karner will Abschiebungen nach Syrien zum Regelfall machen
Politik
Karner will kommendes Jahr mehr abschieben
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER