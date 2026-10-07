ABO

Koalition betont nach Babler-Teilrückzug Handlungsfähigkeit

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Die drei Regierungsparteien arbeiten trotz Turbulenzen bei SPÖ weiter
©APA, Roland Schlager
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Nach dem am Sonntagabend verkündeten Rückzug auf Raten von Andreas Babler als Vizekanzler und SPÖ-Parteichef hat die Dreierkoalition am Mittwoch ihre Handlungsfähigkeit beteuert. Die Regierung sei stabil, meinte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) vor dem Ministerrat danach gefragt. ÖVP-Staatssekretär Alexander Pröll sagte, ihm sei es wichtig, bei der SPÖ "entscheidungsfähige" Verhandlungspartner gegenüber zu haben.

von

News auf Google bevorzugen

Eine solche soll in den nächsten Monaten vermehrt Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner sein, die Babler bis Jahresende gemeinsam mit Klubchef Philip Kucher an der Parteispitze zur Seite gestellt wird und dann bis zu einem außerordentlichen Parteitag gemeinsam mit Kucher übernehmen soll. "Wir sehen uns dem Regierungsprogramm verpflichtet", meinte sie am Mittwoch.

Anfang 2027 soll dann Markus Marterbauer für die SPÖ den Vizekanzler machen, sobald seine Gesundheit es zulässt - unterzieht er sich doch derzeit noch einer Krebstherapie. Marterbauer sei seit Beginn der Regierung "bei allem sehr genau informiert" gewesen, weil er in seiner Rolle als Finanzminister "immer genau auf die Zahlen schaut", betonte Holzleitner.

Einen Beleg für die Handlungsfähigkeit sah nach dem Ministerrat auch SPÖ-Staatssekretär Jörg Leichtfried in der heute in Begutachtung geschickten Wehr- und Zivildienstreform. In seinen Bereichen seien sowohl das Sicherheitsdienstleistergesetz als auch das Spionagegesetz "im Prinzip fertig".

Positiv gestimmt zur Lage der Regierung gaben sich auch die Klubobmänner der beiden Koalitionspartner. Ernst Gödl (ÖVP) meinte, es sei wichtig, dass schnelle Entscheidungen getroffen werden können. Diesen Umstand sieht er derzeit gegeben. Yannick Shetty (NEOS) wollte die Personalentscheidungen anderer Parteien nicht kommentieren, betonte aber: "Es darf kein Stillstand einkehren."

(v.l.) Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ), Sts. Alexander Pröll (ÖVP) und Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) bei einem Doorstep im Rahmen einer Sitzung des Ministerrates am Mittwoch, 7. Oktober 2026, in Wien.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Keine Matura ohne Leistung
Politik
Keine Matura mehr ohne Leistung bei der Reifeprüfung
Keine Matura ohne Leistung
Technik
Schule: Matura-Leistung wird höher gewichtet
U-Ausschuss setzt Befragungen fort
Politik
Laptop wird wieder Thema im Pilnacek-U-Ausschuss
Babler sieht neue Freundschaft
Politik
Babler wendet sich an Mitglieder und sieht "Riesenerfolg"
Reifenberger sieht bei Verhandlungen zur Wehrpflicht keinen Spielraum
Politik
FPÖ sieht Wehrpflicht-Verhandlungen vorerst gescheitert
Schwerpunkt der Sommerschule war auch Sprachförderung
Politik
1.133 Schulpflichtverletzungen in der Sommerschule
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER