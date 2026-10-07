Keine Matura mehr ohne Leistung bei der Reifeprüfung

Abschließende Arbeiten werden gemäß Wiederkehr weiter freiwillig statt einer mündlichen Prüfung angeboten. Die entsprechende Regelung wäre heuer ausgelaufen.

Weiters vom Ministerrat beschlossen wurde, dass - wie diverse Male bereits angekündigt - die kostengünstigen Laptops für Schüler erst in der sechsten statt wie bisher in der fünften Schulstufe ausgegeben werden. Ursprünglich galt dies als kurzfristige Budget-Sanierungsmaßnahme. Nunmehr wird dies auch pädagogisch argumentiert. Es handle sich um einen Teil der Initiativen, Kindern wieder ihre analoge Kindheit zurückzugeben, erklärte Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP).

Ebenfalls im Ministerrat vereinbart wurde eine Maßnahme des Aktionsplans zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Diese betrifft die Hochschulen. An diesen müssen künftig Schutzkonzepte etabliert und den Satzungen festgeschrieben werden, wie Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) ausführte. Für Opfer gebe es Hilfesteller, für Täter Sanktionsmöglichkeiten.