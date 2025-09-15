News Logo
Katar ruft zu härterem Vorgehen gegen Israel auf

Politik
2 min
Der Gipfel steigt in Doha
©AFP, APA, MAHMUD HAMS
Vor einem geplanten Treffen arabischer und muslimischer Staaten in Doha hat der Regierungschef von Katar die internationale Gemeinschaft zu einem schärferen Vorgehen gegen Israel aufgerufen. "Es ist an der Zeit, dass die internationale Gemeinschaft aufhört, mit zweierlei Maß zu messen, und Israel für alle begangenen Verbrechen bestraft", sagte der katarische Regierungschef Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani am Sonntag bei einer vorbereitenden Sitzung.

Der "Vernichtungskrieg", den Israel im Gazastreifen führt, werde keinen Erfolg haben, fügte al-Thani an. "Was Israel dazu ermutigt, weiterzumachen, ist das Schweigen, die Unfähigkeit der internationalen Gemeinschaft, es zur Rechenschaft zu ziehen", sagte er zudem.

Bei dem Treffen von Staats- und Regierungschefs in Doha wurden unter anderem der iranische Präsident Massoud Pezeshkian, der irakische Regierungschef Shia al-Sudani und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan erwartet. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas reiste bereits am Sonntag an. Unklar war zunächst, ob auch der saudi-arabische Kronprinz und De-facto-Herrscher Mohammed bin Salman anreisen würde. Er war bereits in der vergangenen Woche zu einem Solidaritätsbesuch nach Katar gereist.

Nach Angaben des katarischen Außenministeriums sollte bei dem Treffen über einen "Resolutionsentwurf über den israelischen Angriff auf den Staat Katar" beraten werden. Die israelische Armee hatte am Dienstag Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich nach Armeeangaben gegen die Führungsebene der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas richteten. Israels Vorgehen sorgte international für Kritik.

Flags fly along the road leading to the hotel where the upcoming Arab-Islamic summit, organised to discuss the recent Israeli attack on Qatar will take place, in Doha on September 14, 2025. Deadly Israeli air strikes targeted senior Hamas leaders on September 9 in US ally Qatar, the venue of repeated rounds of Gaza peace talks, drawing a rare rebuke from President Donald Trump. (Photo by MAHMUD HAMS / AFP)

