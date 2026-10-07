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Karner kommt in den Pilnacek-Untersuchungsausschuss

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Der U-Ausschuss erwartet Innenminister Karner
©HELMUT FOHRINGER, APA
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Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek ist am Donnerstag ein weiteres Regierungsmitglied geladen: Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) soll Fragen zum Umgang der Exekutive mit dem Todesfall des einstigen Justiz-Sektionschefs beantworten. Vor ihm ist der Leiter des Bundeskriminalamtes, Andreas Holzer, an der Reihe.

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Karner ist das zweite aktive Regierungsmitglied, das als Auskunftsperson im U-Ausschuss aussagen soll. Zuvor war bereits Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) an der Reihe. Die Freiheitlichen, auf deren Initiative der U-Ausschuss eingesetzt worden ist, wollen vor allem wissen, ob es politischen Einfluss auf die Ermittlungsarbeit zu Pilnaceks Tod gegeben hat.

Aber auch vom Innenministerium angebotene Schulungen für Auskunftspersonen im Einflussbereich des Innenressorts dürften bei Karners Befragung angesprochen werden. Dazu hatte bereits am Mittwoch Karners Kabinettschefin, Iris Drexler, ausgesagt. Holzer wiederum dürfte Donnerstagvormittag mit Fragen zu den Ermittlungen konfrontiert werden.

Die vorerst nächste Tranche der Befragungen folgt am 21. Oktober. Dann soll auch über eine Verlängerung entschieden werden, über die FPÖ noch nachdenkt.

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