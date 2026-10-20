ABO

Kanzler Stocker kommt in den Pilnacek-U-Ausschuss

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Kanzler Stocker wird im U-Ausschuss befragt
©APA, MAX SLOVENCIK
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) wird am Mittwoch im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek als Auskunftsperson befragt. Die Abgeordneten interessieren sich unter anderem für dessen Verbindungen als einstiger Generalsekretär seiner Partei zum verstorbenen Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek. Vor Stocker sind am Mittwoch noch zwei Polizeibeamte an der Reihe.

von

News auf Google bevorzugen

Stocker ist nicht das erste amtierende Regierungsmitglied, das als Auskunftsperson befragt wird. Vor ihm waren bereits Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an der Reihe. Vor Stocker sind noch zwei Exekutivbeamte geladen, die mit der Geisterfahrt Pilnaceks kurz vor dessen Tod unmittelbar zu tun hatten.

Zugesagt hat auch Sobotka, der am Donnerstag als Auskunftsperson erwartet wird. Ihm kommt in der Causa Pilnacek eine Schlüsselrolle zu. Nicht nur hatte der verstorbene Sektionschef auf einem heimlichen Tonbandmitschnitt angebliche Interventionen des ÖVP-Politikers angedeutet. Es soll auch Kontakte nach Pilnaceks Tod zu dessen Familie gegeben haben.

Auch Absagen hat es für diese beiden vorläufig letzten Befragungstage gegeben: So ließen sich Ex-Bundeskanzler Karl Nehammer und die ehemalige Ministerin und jetzige Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (beide ÖVP) entschuldigen. Im Raum steht deshalb auch eine Verlängerung des U-Ausschusses durch die FPÖ. Entschieden werden muss dies bis Donnerstagmittag.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wolf und sein Verteidiger Wess waren vor Verhandlung zuversichtlich
Politik
Prozessstart für Siegfried Wolf und Ex-Minister Schelling
Rektorin Veronika Sexl übt scharfe Kritik
Technik
Uni-Budget - Innsbrucker Universität schlägt Alarm
Tanner hob die Bedeutung des Bundesheers und seiner Geräte hervor
Politik
Nationalfeiertag mit "Bundesheer zum Anfassen"
In Österreich geborene Kinder sollen leichter Staatsbürger werden
Politik
Initiative will Geburtslandprinzip bei Staatsbürgerschaft
V.li.: Andreas Gruber, Meinhard Lukas, Elgin Drda, Stefan Koch, Bernd Lamprecht, Wolfram Hötzenecker
Technik
JKU will "Sonderfinanzierungspfad" für ihre Medizinfakultät
Visualisierung der geplanten Prüfhalle am Campus Technik
Technik
16,2 Mio. Euro für neue Prüfhalle am Campus Technik der Uni Innsbruck
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER